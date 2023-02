Gf Vip, Antonella ed Edoardo: spunta fuori una frase shock, il pubblico stenta a crederci

Al GF Vip Antonella ed Edoardo continuano a lasciare senza parole il pubblico a casa: l’ultima confessione non si crede, fuori la verità.

Amore tormentato o c’è dell’altro sotto? Scatta il mistero attorno alla relazione più discussa del Gf Vip di quest’anno. Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è scattato un amore folle e travolgente fin dalle prime puntate, ma qualcosa in corso d’opera è andato sempre più distorcendosi. L’ultima dichiarazione lascia senza parole i fan, e con essi anche chi segue da sempre il reality: la situazione è sempre assurda!

Antonella ed Edoardo sono due concorrenti del Gf Vip della corrente edizione, e sono presenti fin dalle prime puntate. Tengono banco con il loro amore tormentato frutto di personalità molto particolari. Sono due fuochi pronti ad esplodere in ogni momento, ma se c’è qualcosa che ha convinto sia fan che i haters da testiera sul web, è che non sembrano destinati a far finire la loro relazione, tengono troppo l’uno all’altra. Il punto è che dietro tanto amore potrebbe esserci dell’altro, la dichiarazione della gieffina non sembra lasciar scampo ad interpretazioni.

Antonella ed Edoardo al Gf Vip: frase choc in diretta

I due gieffini sono uniti sin dai primi giorni, nonostante le tante “distrazioni”. Far entrare l’ex di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia la sorella di Clizia ex gieffina attualmente in coppia con Paolo Ciavarro (sono diventati anche genitori e Alfonso Signorini è il padrino), non è bastato per allontanare i due innamorati. San Valentino si avvicina, ci saranno nuove proposte? Scottanti o importanti? A quanto pare, la situazione verrà presto stravolta in modo inedito.

La confessione arriva direttamente dalla gieffina, Antonella Fiordelisi ha sganciato una bomba inedita, e i fan non credono ai loro occhi. Le telecamere riprendono tutto l’accaduto.

All’interno della casa ne succedono di ogni, ma anche dietro all’imprevisto, ci sono dei momenti di intimità. Di certo, nonostante le difficoltà che Antonella Fiordelisi ha all’interno della casa, anche per le antipatie e le discussioni avute con le altre ragazze, c’è qualcuno che è pronto ad ascoltarla e a darle manforte. Così, è proprio durante una confessione intima con Attilio Romita che viene fuori la bomba. Questo però spiffera tutto proprio ad un’altra gieffina, Sarah Altobello.

Un passaparola frutto di incomprensioni e di un gossip caldo e scottante? Perché dalla confessione salterebbe fuori che la gieffina una volta fuori dal Grande Fratello Vip, ricomincerebbe la sua vita da zero, e da sola. Appunto, dal chiacchiericcio di corridoio dietro la porta rossa si parla proprio della sua intenzione a voler lasciare Edoardo Donnamaria una volta fuori dalla casa! Queste le parole di Attilio:

“Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cu**”.

E tutto l’amore, dov’è finito? Edoardo ha saputo qualcosa? Secondo lo stesso giornalista sarebbero in due a giocare, perché l’obiettivo di non andare a casa e vincere il programma sarebbe più importante. Qual è la verità?