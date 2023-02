GF Vip, Attilio Romita fa una rivelazione su Antonella che spiazza: “Mi ha detto che…”

Al Gf Vip, in queste ore, Attilio Romita ha fatto una rivelazione su Antonella Fiordelisi che lascia senza parole: ecco che cosa ha svelato.

Il Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti. Da quando ha avuto inizio a settembre non si parla d’altro dato che ogni giorno accade qualcosa di diverso. Nell’ultima settimana si è molto discusso di quanto sta succedendo tra gli ex fidanzati.

Infatti, nella scorsa puntata c’è stato l’ingresso dell’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni, quello di Ivana Mrazova che ha avuto una relazione con Luca Onestini e di Matteo Damante che invece ha avuto un legame con Nikita Pelizon. Questi ingressi ovviamente non sono passati inosservati, in particolare perché tra queste ex coppie ci sono stati molti confronti e anche scontri. Proprio nelle ultime ore è scoppiata una forte lite tra Daniele e Martina. Il concorrente le ha addirittura detto di andare via e di essere ridicola. Ma l’attenzione dei telespettatori è concentrata pure su un’altra coppia: parliamo di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Sono molto amati tanto che è stato creato un hashtag sulla coppia e spesso per loro arrivano degli aerei con dolci frasi da parte dei fan. Ma in queste ore è arrivata una rivelazione che lascia tutti senza parole. E’ stato Attilio Romita a riferirlo a Sarah Altobello e riguarda proprio Antonella.

Gf Vip, la rivelazione di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi lascia senza parole: ecco che cosa ha confessato

In queste ore nella casa del GF vip sono accadute molte cose che hanno tenuto incollati i telespettatori alla diretta del reality. C’è stato il forte litigio tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni che sembra non aver poi portato ad una riappacificazione, ma a colpire è stata una rivelazione fatta da Attilio Romita a Sarah Altobello.

Mentre parlavano del più e del meno, di quanto succede in casa, il giornalista ha confidato alla concorrente cosa gli avrebbe detto Antonella: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cu**”. Queste le parole del concorrente che lasciano intendere l’intenzione della Fiordelisi di lasciare Donnamaria una volta fuori dal reality. Ha poi proseguito: “Stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Ricevono attenzioni in questo programma perché stanno insieme”. Una confessione fatta da Attilio che ovviamente non sappiamo se vera. Sta di fatto che la coppia formata da Antonella ed Edoardo piace molto al pubblico.

Tra i due però, da quando si sono avvicinati, ci sono stati parecchi scontri e molte volte si sono allontanati. Anzi, diverse volte si sono lasciati per poi tornare insieme. A voi piacciono insieme?