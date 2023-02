Luisa Ranieri dall’infanzia al successo: non tutti conoscono quel drammatico retroscena

Dall’infanzia al successo, chi è oggi Luisa Ranieri: non tutti conoscono il retroscena che ha sconvolto la vita dell’attrice

Attrice amatissima che sul piccolo schermo non conquista solamente per il suo talento ma anche per la sua incommensurabile bellezza. Sensualità e femminilità si sposano alla perfezione con il talento, l’enfasi e la profondità di una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Luisa Ranieri è per tutti un volto noto della tv che ha esordito giovanissima e che da quando ha scoperto la passione per la recitazione non ha più mollato la macchina da cinepresa. Ma cosa sappiamo di più?

Classe ’73, nata a Napoli nel quartiere Vomero. Sebbene l’attrice oggi viva lontana dalla sua città, non si è mai allontanata dalle origini e dalle tradizioni. Napoli occupa nel suo cuore un posto speciale. É il luogo in cui è cresciuta ed è lo stesso luogo in cui ha vissuto un momento difficile della sua infanzia. Da bambina, quando aveva solamente 8 anni, l’attrice ha raccontato di aver sperimentato la separazione dei suoi genitori. Un evento che in qualche modo la segna e che influenza la sua emotività.

Dopo aver conseguito il diploma di operatrice turistica, decide di intraprendere gli studi universitari. Si iscrive così alla facoltà di Giurisprudenza. Ma dover sostenere gli esami era per lei un vero e proprio fardello. Non riuscendo a concludere la carriera universitaria, l’attrice sotto suggerimento di un amico intraprende un corso di recitazione così da vincere la sua timidezza. Una volta entrata in questo nuovo mondo, Luisa Ranieri scopre la passione per la recitazione e non si ferma più. Qualche anno più tardi però, un altro dramma segna la vita dell’attrice.

Luisa Ranieri, quel drammatico retroscena e poi l’incontro con l’amore: Luca Zingaretti è la sua metà perfetta

Aveva 24 anni quando ha perso il suo papà. Un dramma, anche quello, che ha segnato un ennesimo enorme dolore nel suo cuore. La morte di suo padre ha rappresentato un ennesimo distacco. Dapprima quello della separazione dei suoi due genitori l’aveva portata a non instaurare un rapporto solido con la figura paterna. La successiva scomparsa poi del suo papà ha portato a quel distacco definitivo che l’ha messa di fronte al dolore più grande.

Nel frattempo però, Luisa Ranieri è cresciuta come donna e come attrice. Lanciata con la pellicola ‘Il Principe e il Pirata’ di Leonardo Pieraccioni sul grande schermo, l’attrice ha iniziato ad avere visibilità. Ma è con lo spot pubblicitario per Nestea che ha ottenuto un successo clamoroso. Da quel momento la sua carriera sul piccolo schermo è stata un crescendo. Ma un altro evento ha segnato la vita dell’attrice: l’incontro più bello, quello con l’amore. Sapete chi è il suo compagno di vita? Ebbene parliamo proprio di colui che ha vestito i panni de ‘Il Commissario Montalbano’, Luca Zingaretti.

Da ben 19 anni insieme i due sono una coppia meravigliosa. Si sono conosciuti sul set del film ‘Cefalonia’. L’attrice in compagnia di Mara Venier qualche tempo fa si è detta fortunata ad avere un uomo come lui al suo fianco, un amico, un partner, una presenza di cui non farebbe mai a meno. Insieme hanno creato la loro famiglia, mettendo al mondo nel 2011 la loro prima figlia, Emma e nel 2015 la secondogenita, Bianca.

‘Lolita Lobosco’ a Sanremo

In onda questa sera su rai 1 con l’ultima puntata di Lolita Lobosco, abbiamo visto la splendida Luisa Ranieri scendere le scale dell’Ariston con un meraviglioso abito Versace. La bellezza dell’attrice, ancora una volta non è passata inosservata. Al Festival di Sanremo la magnifica Luisa Ranieri ha catturato l’attenzione di tutti conquistando con il suo incredibile fascino.

C’è chi già pensa a Luisa Ranieri come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Ed a voi piacerebbe vederla in queste vesti?