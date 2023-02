Al GF Vip scoppia il caos: il gesto ‘shock’ di Oriana Marzoli spiazza tutti

Nelle ultime ore è scoppiato il caos nella casa del GF Vip: Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato tutti.

In queste ore si sta parlando molto del Grande Fratello Vip in riferimento a quello che sta succedendo in casa. Gli scontri e i confronti sono all’ordine del giorno. Tra i concorrenti non sembra esserci quiete tanto che ogni volta scoppia il caos. Proprio com’è successo pochi giorni fa tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.

Fra i due ex si è accesa una discussione che non sembra aver portato a nessun punto di incontro. L’ex vincitrice del reality aveva riferito al concorrente di aver preso una schietta decisione, quella di allontanarsi da lui per Oriana Marzoli. Infatti, quest’ultima nelle settimane precedenti ha stretto un legame speciale con Dal Moro. Martina ha poi proseguito dicendo di avere il timore che il loro rapporto diventi forma di strumentalizzazione. A questo punto, Daniele ha avuto una reazione molto forte indicando la giovane come ridicola e esortandola ad andare via.

Ma ovviamente la curiosità dei telespettatori non si è fermata a questo singolo episodio dato che ogni volta succede qualcosa di inaspettato. Nelle ultime ore è accaduto un fatto che ha spiazzato completamente tutti. Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto che nessuno avrebbe mai immaginato.

GF Vip, scoppia il caos nella casa: Oriana Marzoli fa un gesto ‘shock’ e spiazza tutti

Quello che è successo in queste ultime ore, nella casa del GF Vip, ha completamente spiazzato tutti. Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto nei confronti di un altro concorrente che sta facendo molto parlare. In queste settimane abbiamo visto che la concorrente ha stretto un legame speciale con Daniele Dal Moro.

I due sono apparsi molto vicini. Quello che è successo però non riguarda quest’ultimo ma vede al centro dell’attenzione Antonino Spinalbese. Oriana e l’ex hair stylist diversi mesi fa hanno avuto un flirt che però non ha portato a nulla di buono. Anzi, i rapporti si sono completamente inclinati e ad oggi sono molto distanti. La bella influencer infatti ha più volte fatto intendere di essere stata in qualche modo sedotta e poi abbandonata da Spinalbese. Non sono mancate critiche e confronti che non hanno portato ad una riappacificazione. In queste ore però è successo qualcosa del tutto inaspettato. Durante una festa organizzata per San Valentino la concorrente ha preso una foto di Antonino, l’ha strappata e subito dopo ci ha sputato sopra.

Non è finita qui, ha completato l’azione calpestando lo scatto e dopo aver simulato un conato di vomito. Un gesto questo che ha spiazzato completamente chi segue il reality.