Arisa trattiene a stento le lacrime: “Sono due anni che Amadeus…”, la reazione di Zerbi infiamma il pubblico

Nella puntata di Amici andata ieri in onda, Arisa ha ceduto ad un duro sfogo in studio: il maestro Zerbi reagisce infiammando il pubblico!

Il talent show condotto da Maria De Filippi incalza sempre più e si dirige verso l’attesissimo Finale. Gli allievi si stanno a poco a poco preparando a questo momento e nel frattempo si cimentano in prove tecniche per affinare le loro abilità.

Nella puntata di Amici andata in onda ieri Domenica 12 Febbraio al centro dell’attenzione ci è finita la cantante Arisa che, cedendo ad uno sfogo in studio in cui a stento tratteneva le lacrime, ha suscitato poco dopo la reazione del maestro Rudy Zerbi il quale, non ha potuto fare a meno di dire la sua in merito. Il commento del maestro ha suscitato gli applausi del pubblico che ha concordato con le sue parole!

Arisa provata ad Amici a stento trattiene le lacrime: Rudy Zerbi interviene

Ieri, Domenica 12 Febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Amici 22. Durante la messa in onda abbiamo assistito ad uno sfogo da parte della cantante e maestra di canto Arisa, che non è passato affatto inosservato. Intenta a cimentarsi in un’esibizione insieme alle due allieve, Angelina e Federica, Arisa ha fatto sapere in studio di sentirsi inferiore alle due giovani e di non sentirsi più all’altezza.

“Io davvero a volte mi sento sopravvalutata. Non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta”: ha detto alludendo al successo che ha ottenuto in questi anni. Arisa ha però continuato con il suo sfogo e quasi non riusciva a trattenere le lacrime per come si è sentita in quel momento: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo“, ha detto la cantante alludendo al fatto che in questo momento della sua vita sente di essere ferma e di non sentirsi apprezzata.

Alle parole di Arisa è immediatamente intervenuto il maestro Rudy Zerbi che nell’intento di rincuorare la cantante e ad incoraggiarla a non svalutarsi in tal modo ha esordito dicendo: “Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E sti ca**i”. Le parole di Serbi intente ad incoraggiare la cantante hanno immediatamente scatenato gli applausi del pubblico che ha voluto avvalorare insomma la tesi del giudice di Tu Sì que Vales.

Arisa ha quindi chiesto alla conduttrice di non mandare in onda questo spezzone della trasmissione perché non voleva che tutti potessero vederla in un momento di debolezza. Ma Maria De Filippi l’ha poi convinta a lasciar venir fuori anche questo lato di sé. Anche le fragilità fanno parte di noi. Insomma, sebbene non abbia partecipato a Sanremo come concorrente in gara, Arisa resta ad ogni modo una vera artista della musica italiana.