Maria De Filippi, arriva il duro commento che spiazza tutti

Maria De Filippi, parole che non passano inosservate: il duro commento arriva proprio da lui.

È una delle regine indiscusse della nostra tv: le sue trasmissioni sono tra le più amate e seguite del nostro Paese. Maria De Filippi è una vera e propria colonna di Mediaset ed i suoi programmi rappresentano una garanzia in termini di ascolti. Contro la finalissima del Festival di Sanremo, però, anche un colosso come C’è Posta per te ha dovuto ‘arrendersi’.

Come sappiamo, dopo circa venti anni, quest’anno Mediaset ha deciso di non interrompere la messa in onda dei suoi programmi nel corso della settimana sanremese. Nei giorni scorsi, infatti, su Canale 5 sono state regolarmente trasmesse le nuove puntate delle principali trasmissioni tv, dal GF Vip a C’è Posta per te. Il programma di Maria De Filippi, in particolare, ha dovuto ‘sfidare’ proprio l’ultima serata di Sanremo, in scena sabato 11 febbraio. Il risultato?

La vittoria della kermesse canora in termini di ascolti è stata schiacciante. La serata finale di Sanremo 2023 ha superato i 12 milioni, pari ad uno share del 66%. Un dato storico e nettamente superiore a quello ottenuto da Canale 5. C’è posta per te è stato seguito da 2.652.000 spettatori, con uno share del 12,34%. C’è chi ha commentato i dati di Sanremo, non risparmiando quella che sembra essere una stoccata alla concorrenza. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi, il commento su C’è Posta per te vs Sanremo: parole forti

È una delle trasmissioni più seguite del nostro piccolo schermo ma nulla ha potuto contro il gran finale di Sanremo. La puntata di C’è posta per te in onda sabato 11 febbraio 2023 ha totalizzato soltanto il 12,34 % di share, contro il 66% della concorrenza. Un divario notevole, che è stato commentato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Nella conferenza stampa di domenica 12 febbraio 2023, il giorno successivo alla finalissima, il direttore ha espresso tutta la sua gioia per i risultati ottenuti, sottolineando come, anni fa, le cose andarono in modo diverso.

Come riporta Fanpage.it, nel corso della conferenza Stefano Coletta ha ricordato i dati dell’ultima volta in cui la Mediaset ha deciso di mantenere la sua ordinaria programmazione contro il Festival. “Era il 2006 e allora Sanremo ha totalizzato il 42% di share contro a La Corrida in onda su Canale 5 con la Corrida che ha segnato il 20,6%”.

Queste le parole di Coletta, che in conferenza ha espresso la sua enorme soddisfazione per gli straordinari dati di ascolto che hanno accompagnato il Festival dalla prima all’ultima serata: “Un riconoscimento straordinario alla direzione artistica, al lavoro di Amadeus, allo studio di un daytime”. E voi, avete seguito questa edizione di Sanremo?