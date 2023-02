Alfonso Signorini punge Chiara Ferragni: la frecciatina in diretta al Gf Vip

Alfonso Signorini, la frecciatina a Chiara Ferragni arriva nel corso della diretta del GF Vip: “Chi ha orecchie per intendere intenda”.

Una puntata ricchissima, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 14 febbraio 2023. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dall’eliminazione definitiva di Attilio Romita, il meno votato al televoto. Nel corso della diretta, non sono mancate liti e discussioni, ma a non passate inosservata è stata anche una frecciatina del padrone di casa.

Durante la puntata di ieri, infatti, Alfonso Signorini si è lasciato andare a quella che è sembrata una vera e propria stoccata nei confronti di Chiara Ferragni. Il conduttore non ha pronunciato alcun nome, limitandosi a dichiarare: “Chi ha orecchie per intendere intenda”

Sui social, però, in tantissimi hanno visto nelle parole di Signorini una frecciatina proprio nei confronti della influencer. Qual è il motivo e cosa è successo nel corso della puntata? Vi raccontiamo tutto.

GF Vip, Signorini e la frecciatina a Chiara Ferragni: “Molto copiata”

Un inizio shock che nessuno poteva immaginare. Proprio in apertura della puntata di ieri del GF Vip, Giulia Salemi ha annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli. Una vera doccia fredda per i numerosissimi fan del ‘Prelemi’, affezionati alla coppia sin dalle primi interazioni nella casa, nel 2020. Ma, a proposito di Giulia, avete visto cosa è successo nel corso della diretta?

Come è noto, la Salemi è in studio in qualità di regina dei social. A lei il compito di aggiornare tutti sul ‘sentiment’ del pubblico da casa, attraverso i tweet più divertenti e significativi della serata. “La bastardina col tablet”, è così che la chiamano sui social ed è così che l’ha denominata anche Alfonso Signorini ieri, prima di aggiungere quella che è sembrata una vera e propria frecciatina.

“Bastardina col tablet copiata, molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata“, sono state le parole del conduttore, che non ha però aggiunto alcun dettaglio, concludendo con “chi ha orecchie per intendere, intenda”. A chi erano rivolte queste parole? Su Twitter in tantissimi hanno commentato la frase di Alfonso e per molti non c’è dubbio: si è trattata di una stoccata a Chiara Ferragni e a quanto successo a Sanremo.

Nel corso della finalissima del Festival, infatti, la Ferragni è stata protagonista di un siparietto dedicato proprio ai meme più divertenti di Sanremo. La co-conduttrice li ha selezionati e mostrati in diretta, attraverso il maxi schermo, affiancata da Amadeus e Gianni Morandi. Una trovata che potrebbe ricordare proprio il compito che Giulia Salemi svolge nello studio del GF Vip. Che ne pensate?