Colpo di scena Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: spunta fuori la verità

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli? L’influencer ha svelato ogni cosa durante la puntata del GF Vip.

Ieri sera, 13 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality da quando ha avuto inizio a settembre ha sempre catturato l’attenzione del pubblico. I colpi di scena sono all’ordine del giorno, con frequenti discussioni tra i concorrenti, rivelazioni inaspettate e la nascita di nuovi flirt.

Nella diretta terminata da qualche ora Alfonso Signorini ha affrontato vari temi ma uno in particolare ha fatto da sfondo all’apertura del programma. Il conduttore ha voluto al centro dello studio Giulia Salemi per sapere del suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. Quest’anno l’influencer ricopre il ruolo di opinionista social e in questa nuove veste piace moltissimo ai telespettatori. Sta dimostrando di essere brava, spigliata e molto schietta.

Da qualche anno è legata, appunto, all’ex concorrente ed ex velino. I due si sono conosciuti all’interno della casa quando entrambi erano protagonisti del reality, in una vecchia edizione. Ma ecco, che cosa sta succedendo nel loro rapporto? A svelare ogni cosa è stata proprio l’opinionista.

GF Vip, cosa succede tra Giulia Salemi e Pierpaolo: l’influencer ha raccontato la verità al GF Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono una delle coppie più amate dal pubblico, nate all’interno di un reality. Anche se, ricorderete, quando entrambi erano concorrenti del GF Vip, c’è stato un inizio traballante. La storia però iniziata in casa è proseguita anche fuori e da qualche anno sono più uniti che mai.

Anzi, più volte si è parlato di un possibile matrimonio. Voci che si sono intrecciate nel corso dei mesi ma che non hanno mai avuto conferma da parte dei protagonisti. Ad oggi entrambi sono presenti al Grande Fratello Vip ma con ruoli diversi. Pierpaolo è il conduttore del format Gf Vip Party, mentre Giulia è l’opinionista social ed è in studio in ogni puntata. Nella diretta conclusasi da qualche ora ha raccontato di quello che sta succedendo con il suo fidanzato. Dato che sui social è iniziata a girare la voce di una crisi, Signorini ha chiesto direttamente all’interessata: “E’ vero che non state più insieme?”

Le parole dell’influencer hanno spiazzato i telespettatori. Ha spiegato di vivere un momento non proprio del tutto equilibrato: “Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti”. Giulia ha concluso che adesso stanno cercando di capire in che direzione sta andando la loro storia. A questo punto, il conduttore le ha chiesto come trascorreranno il giorno di San Valentino e lei ha fatto sapere di passarlo proprio insieme ad Alfonso a Napoli.