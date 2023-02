Gianni Morandi, chi sono e cosa fanno nella vita i figli: uno è già famosissimo

Conosci i figli di Gianni Morandi? Uno di loro è molto famoso e non riuscirai mai a indovinare quale potrebbe essere il suo mestiere. Ecco tutti i dettagli sui figli del co-conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Il ragazzo di Monghidoro, come continuano a chiamarlo i suoi fan nonostante i 78 anni compiuti lo scorso dicembre, sembra non voler andare in pensione ed è sempre pieno di impegni. Come tutti sanno, l’ultima apparizione in televisione del cantante emiliano è stata al Festival di Sanremo, condotto insieme ad Amadeus, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu.

A breve, Gianni Morandi inizierà una piccola tournée che si concluderà in estate e che gli permetterà di toccare diverse città italiane. La sua vitalità è la dimostrazione di quanto il suo soprannome, ‘l’eterno ragazzo’, sia molto azzeccato. Di Morandi sappiamo praticamente tutto, le sue canzoni sono famosissime e continuano ad essere cantate da tutti, giovani compresi. Anche i suoi programmi televisivi e i lavori che ha fatto nel piccolo sono conosciuti.

Molto probabilmente, l’aspetto meno noto della vita del cantante bolognese riguarda la sua figlia. Tutti conoscono Anna, l’autrice di quasi tutte le foto che Morandi pubblica su Instagram, ma la sua famiglia ha numerosi componenti, anche perché Gianni si è sposato due volte ed ha tre figli. Uno di loro è molto famoso ed ha quasi duecentomila follower su Instagram.

Gianni Morandi, chi sono e cosa fanno i suoi tre figli

Gianni Morandi ha tre figli. I primi due si chiamano Marianna e Marco e sono nati dal matrimonio con l’attrice e annunciatrice televisiva Laura Efrikian. Hanno rispettivamente 54 e 49 anni. L’ultimo figlio è Pietro, che ha 25 anni ed è nato dal matrimonio con Anna Dan, l’attuale moglie di Morandi. Pietro è noto come Tredici Pietro e vanta quasi duecentomila persone che lo seguono su Instagram.

In realtà, Gianni e Laura hanno avuto tre figli ma Serena è morta poco dopo il parto. Pietro lavora nel mondo dello spettacolo, proprio come suo padre e gli altri due fratelli. In molti ricordano Marco con la chitarra in mano negli anni ’90, quando era ancora molto giovane, o in un video musicale insieme a suo padre, quando era ancora un bambino. Marianna, invece, ha recitato con suo padre Gianni nelle fiction La forza dell’amore e Le Madri.

La primogenita di Gianni Morandi è stata sposata con Biagio Antonacci per nove anni. Con il cantante lombardo, Marianna ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Marianna è diplomata all’Accademia d’arte di Roma e lavora soprattutto a teatro. Marco ha scritto alcuni spettacoli e musical, mentre Pietro potrebbe essere quello che otterrà il successo maggiore tra i tre fratelli nei prossimi anni.