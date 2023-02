Uomini e Donne, l’ira di Maria: volano stracci in studio, è stato fatto fuori!

Uomini e Donne, l’ultimo colpo di scena cambia le carte in tavola: Maria De Filippi non gliela fa passare liscia, nuova dinamica sbloccata.

A Uomini e Donne è accaduto qualcosa di impensabile, ma la verità è e sarà sempre destinata a saltare fuori. L’amore non è bello se non è litigherello, ma l’amore televisivo? Probabilmente è più che bello ed inaspettato, perché Queen Maria De Filippi regala sempre momenti di intrattenimento e riflessione. L’ultimo avvenimento in studio ha sconvolto tutte le dinamiche in gioco, uno scontro acceso senza precedenti.

Come di consueto nel periodo di San Valentino, Uomini e Donne è al centro dell’attenzione. Non ci sono dubbi sul format dei sentimenti, ma sui personaggi che vi partecipano forse qualcosa che è saltato fuori. L’avvenimento più che inaspettato, è giudicato come inaccettabile. Maria De Filippi è nota per non mandarle a dire, ma nel contesto non è stata l’unica a dire ciò che ha detto. Tra i volti protagonisti qualcun altro ha detto la sua, e il risultato è stato proprio quello che a fine discussione ci si sarebbe aspettati.

Come se non bastasse, c’è sempre la stessa dama di mezzo, ma è presa in considerazione indirettamente. Forse, se non fosse stato per lei l’attenzione non sarebbe mai giunta sulla questione.

Uomini e Donne, ecco cos’è successo: spunta la verità

Cosa può accadere di tanto grave da fare arrabbiare Maria De Filippi? Ebbene, c’è qualcosa che non tollera peggio di vedere abbassarsi il suo share. Si tratta di beccare con le mani nella marmellata alcuni personaggi, ai quali magari inizialmente crede per le buone aspettative professate, ma che in fondo si rivelano per ciò che sono. Ed è qui che spunta fuori la verità su qualcuno che ha finto per tutto il tempo.

L’episodio si è esaurito in diretta tv, quindi sia il pubblico in studio che quello a casa ha visto tutto. Le dinamiche televisive sono stravolte ancora una volta, senza dimenticare che in fondo si tratta pur sempre anche di questioni “relazionali”. A Uomini e Donne si parla d’amore e sentimenti, quindi ferire qualcuno a ridosso di San Valentino, soprattutto in questo modo, non è permesso.

A gran voce Gianni Sperti prende le difese di Tina Cipollari rispetto il comportamento di un cavaliere del Trono Over, Claudio F., ecco perché. L’uomo avrebbe professato in diretta tv il suo grande interesse per Tina Cipollari, volto simbolo di Uomini e Donne, ed anche ex di Gianni che come lei ha il ruolo di opinionista. Qualcosa va storto, ed interrogato al centro dello studio l’uomo è colto sul fatto.

Tutto inizia però con Gemma Galgani, l’eterna innamorata che afferma di esser stata tratta male proprio dai cavalieri Claudio, Roberto e Michele. Questi avrebbero interrotto qualsiasi rapporto con la donna, senza dare spiegazioni. Quando Gianni allora afferma che non è un comportamento corretto, questi inveiscono ancora contro la donna dicendo che non interessa a nessuno con fare spocchioso.

La tensione inizia ad aumentare, e il peggio si esaurisce quando al centro Maria chiama la dama Gabriella. Esortata a parlare confessa che Claudio si professa interessato a lei, quando invece aveva affermato di esserlo di Tina. Alla conduttrice non piace il doppio gioco, soprattutto perché quando parlava dei sentimenti per Tina la stessa Maria afferma:

<<Poi però vieni qua e Tina si propone. Ed è il famoso giorno dove non balli neanche con Gemma.>>

Tanto era il suo interesse per lei. Alla fin dei conti, ormai però colto sul fatto di aver preso in giro anche altre donne del format, conferma di non avere interesse per nessuna. Così, interviene ancora Gianni Sperti chiudendo così il ciclo e sancendo la sua cacciata dal programma:

<<Adesso non potrai più conoscere altre persone? Visto che sei innamorato… Adesso deve andare a casa a riflettere.>>