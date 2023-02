Qui era solo una bambina: a Sanremo ha incantato il pubblico

Riconosci questa bambina? È molto famosa ed ha appena conquistato il pubblico partecipando all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Questo scatto risale a qualche anno fa ma è già molto riconoscibile

Guarda con molta attenzione questa foto, non ti dice niente? Guardala meglio perché si tratta di un personaggio molto amato e apprezzato dal pubblico italiano. Questa foto è stata scattata quando la protagonista di questo articolo era ancora molto piccola. Oggi è cresciuta e si sta facendo rispettare in diversi contesti. Non hai ancora capito di chi stiamo parlando? Forse hai soltanto bisogno di un altro piccolo aiuto.

La bambina con la lingua fuori e lo sguardo curioso che vedi in questa vecchia fotografia è stata una delle principali protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus è stato affiancato da un cast stellare, composto da Gianni Morandi e da quattro donne, che si sono date il cambio ogni serata. È molto probabile che tu abbia già indovinato, soprattutto se hai seguito la kermesse musicale ligure.

Se hai la curiosità di capire se hai indovinato o se non hai proprio idea di chi sia questa bambina, scorri il testo verso il basso e avrai la possibilità di scoprirlo.

Chi è questa bambina? Ha presentato Sanremo quest’anno

Partiamo dalle basi: le quattro donne che si sono scambiate il testimone sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sono Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani. Ti diamo un altro piccolo aiuto e questa volta non potrai fare altro che indovinare: questa bambina è una bravissima attrice. Adesso sai sicuramente che stiamo parlando di Chiara Francini.

È proprio lei la protagonista di questo scatto. L’attrice toscana, nata a Firenze il 20 dicembre del 1979, ha pubblicato questa foto sul suo account Instagram, riscuotendo un grosso successo tra i suoi follower. Sono migliaia, infatti, i like che ha collezionato grazie a questo post, ancora oggi molto commentato da chi la segue con affetto. La foto risale alla metà degli anni ’80, quando la Francini aveva cinque o sei anni.

Ecco la didascalia della foto: “Da bambina era il modo in cui pronunciavo “Chiara Francini”. Era un nome molto difficile per me. Oggi ho imparato a dirlo. Rimane comunque complicato essere una “come io” (cit). E il vostro nome dalla bocca di bambini come era? Foto e sviluppo: Giancarlo Francini (Pudyboy)”. Oggi ha sicuramente imparato a pronunciare il suo nome e lo hanno fatto anche milioni di telespettatori, che la seguono ogni volta che compare nel piccolo schermo.