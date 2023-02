Elena Sofia Ricci, chi sono e che cosa fanno nella vita le figlie: una è già famosa

Chi sono e che cosa fanno nella vita le figlie di Elena Sofia Ricci: la primogenita è già molto famosa. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Elena Sofia Ricci è tornata sul piccolo schermo con la serie Che Dio ci aiuti dove dal 2011 recita il ruolo di Suor Angela e con la nuova fiction Fiori sopra l’inferno. L’attrice veste i panni di Teresa Battaglia, un commissario che viene chiamata da Udine per indagare su un omicidio consumato a Travenì, un paesino delle Dolomiti friulane.

Con questo nuovo personaggio porta in scena una donna forte, consapevole di doversi muovere in uno spazio dove per la presenza di soli uomini deve sempre tenere la testa alta. C’è poi la malattia che potrebbe spegnerla da un momento ad un altro, a causa dei suoi continui vuoti di memoria. Teresa, nonostante si trovi ad affrontare tante difficoltà, sa trovare il coraggio. Questo ruolo è vestito da una delle attrici più amate del mondo della recitazione. Ad oggi la sua carriera è ricchissima. Ha recitato in film e fiction, in tv e sul piccolo schermo, portando in scena un talento incredibile.

Se per il lato professionale è famosa ogni cosa di Elena Sofia Ricci, anche la sua vita privata non è così poco nota. Dalla relazione con Pino Quartullo ha avuto la sua prima figlia, mentre dal matrimonio con Stefano Mainetti è nata Maria. Scopriamo chi sono e che cosa fanno le figlie dell’attrice.

Elena Sofia Ricci, chi sono e cosa fanno le figlie Emma e Maria: la primogenita è molto famosa

L’amatissima attrice è oggi famosa e apprezzata dal vasto pubblico. La sua carriera è nota ma lo è anche la sua vita privata. Elena Sofia Ricci nel 1991 si è sposata con lo scrittore Luca Damiani ma un anno dopo è arrivato il divorzio. Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma, mentre dal matrimonio con Stefano Mainetti è nata la secondogenita, nel 2004, Maria.

Che cosa fanno nella vita le sue figlie? La primogenita è già famosa. Ha 27 anni e dopo il diploma al liceo classico, ha conseguito la laurea all’Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle arti della musica e dello spettacolo. Ha poi seguito le orme di sua mamma. Ha collaborato a diversi cortometraggi, come ‘Il dio degli uomini è un barbone’ e ‘Zebra’ di Ciliberti, nel 2017 ha interpretato un piccolo ruolo in Don Matteo 11, nel decimo episodio e ha anche portato in scena il giovane personaggio di Laura Ruggero nella fiction Vivi e lascia vivere. Nel corso di questi anni ha proseguito su tale strada.

Maria, invece, ha solo 18 anni ed è nata dal secondo matrimonio. Frequenta il liceo linguistico. La secondogenita dell’attrice è giovanissima, e ovviamente il suo percorso professionale è ancora tutto da scegliere.