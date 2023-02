“Mi ha ingannata e usata”: scoppia una bomba al Gf Vip

“Mi ha ingannata e usata”: l’ex concorrente del GF Vip non si trattiene, l’accusa è di quelle pesanti.

Mancano circa due mesi al termine della settima edizione del GF Vip. Un’edizione nel corso della quale è accaduto davvero di tutto, da ritiri ad eliminazioni flash, fino all’epidemia di Covid che, per la prima volta, ha coinvolto il reality di Alfonso Signorini. E, a proposito di concorrenti eliminati, c’è qualcuno che ha ancora qualcosa da dire in merito al programma.

Una delle ex concorrenti del reality si è lasciata andare ad alcuni commenti decisamente pungenti nei confronti del suo ex coinquilino. A Casa Chi, l’ex vippona non le ha mandate a dire, rivolgendo le sue accuse verso un concorrente in particolare.

“Lui ha ingannato anche me e ho sofferto moltissimo“, ha dichiarato l’ex vippone. Le sue parole non sono passate affatto inosservate. Ecco cosa è successo.

GF Vip, l’ex concorrente accusa il suo ex coinquilino: “Mi ha ingannata”, parole dure

Non è finita nel migliore dei modi la sua esperienza nella casa del GF Vip. In seguito ad un televoto flash aperto in puntata, il pubblico da casa ha deciso di eliminare definitivamente la concorrente, che ha lasciato per sempre il gioco lo scorso ottobre. Si, parliamo proprio di Elenoire Ferruzzi, che, nelle scorse ore, ha parlato nuovamente del reality show di Canale 5.

In particolare, l’ex vippona ha speso alcune parole per Daniele Dal Moro, il concorrente con quale, in casa, aveva creato una bella amicizia. Un’amicizia nella quale, però, Elenoire ha spesso di credere una volta uscita dalla casa di Cinecittà. A Casa Chi, la Ferruzzi ha ribadito di essere rimasta molto delusa dal suo ex coinquilino.

In merito al ‘triangolo’ amoroso con Martina ed Oriana, Elenoire ha dichiarato: “Se è davvero interessato a una delle due ragazze? A lui fondamentalmente non interessa nessuno. Né Martina, né Oriana e né nessuno. Lui non vuole bene a se stesso e non può volere bene ad altre persone”. Parole forti quelle della Ferruzzi, che ha sottolineato come le reazioni di Daniele nei confronti delle donne siano spesso “forti e brusche”.

Elenoire ritiene che Daniele abbia il vizio di far affezionare le persone con i suoi modi affettuosi per poi ‘abbandonarle’. È proprio quello che, secondo Elenoire, il concorrente veneto ha fatto con lei: “Lui ha ingannato anche me e io ho sofferto moltissimo. Daniele mi ha ingannata e usata. Io gli ho voluto veramente bene e lui no. Per quanto dica il contrario io so la verità”. Cosa penserà Daniele di questa dichiarazioni? Deciderà di replicare? Non ci resta che attendere possibili sviluppi!