GF Vip, volano scintille: “Fuori non mi sentirai più!”

GF Vip, è scoppiata una discussione molto forte tra due concorrenti: “Fuori non mi sentirai più!”. Volano parole grosse!

Da qualche ora si è conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta sono stati affrontati vari temi, come accade ogni volta, e ovviamente si è parlato di quanto successo in settimana tra i concorrenti. In particolare abbiamo visto al centro dell’attenzione il momento difficile vissuto da Giaele De Donà.

La scorsa volta ha ricevuto una lettera da suo marito in cui riferiva del comportamento poco rispettoso della donna nei confronti del loro matrimonio. Parole che hanno ferito la concorrente. Non solo questo ma nel corso della puntata Signorini non poteva non parlare di quanto accaduto dopo l’ingresso di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro.

L’entrata dell’ex vincitrice ha portato alla rottura, inizialmente, dell’equilibrio instaurato tra Daniele e Oriana Marzoli. In questi giorni, però, i due hanno ritrovato un po’ di serenità. La diretta ha inoltre portato a galla diversi screzi, discussioni e nuovi approcci. Quanto successo ha avuto delle forti conseguenze subito dopo, tanto che è scoppiato un duro scontro in cucina.

Volano scintille al GF Vip subito dopo la puntata: la tensione tra i concorrenti non si placa

La puntata del GF Vip di giovedì 16 febbraio è stata movimentata da molti colpi di scena. A catturare l’attenzione è quanto successo tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Quest’ultima, entrata circa una settimana fa, già ha avuto modo di discutere con il concorrente nei giorni precedenti. L’ex vincitrice aveva detto di voler stare lontana da lui, spiegando di non voler vedere il loro rapporto strumentalizzato.

Parole che hanno acceso il confronto. E a quanto pare l’astio non si è fermato dato che dopo la diretta di ieri sera, tra i due si è accesa una nuova discussione. Daniele si è sfogato in cucina: “Tu con questa roba qua ci mangi. Da oggi non devi rivolgermi più la parola”, e la giovane ha risposto: “Quando saremo fuori ti dirò una cosa”. Ma di fronte a questa affermazione, il concorrente non si è trattenuto.

Ha invitato Martina a dire tutto quello che sa di lui, dicendo che va bene se per lavoro è arrivata nel reality ma non per buttare fango sulla sua persona, come invece ritiene stia facendo: “Fuori non mi sentirai più, con me hai chiuso. Ho mangiato m**** per quattro anni, torni qua perché ci sono io e hai il coraggio di dirmi che strumentalizzo”. Fra Daniele e la Nasoni il chiarimento sembra ancora lontano. Tra i due pare che il rapporto sia del tutto inclinato.