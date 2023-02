Can Yaman rifatto? Spunta un indizio importante sull’attore turco

Can Yaman ha fatto ricorso alla chirurgia estetica in passato? Ecco l’indizio che potrebbe rispondere a questo quesito. L’attore turco è rifatto oppure no?

Can Yaman è senza alcun dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana, soprattutto dal mondo femminile.

L’attore turco, nato l’8 novembre del 1989, ha iniziato la sua carriera lavorando per alcune agenzie di moda, sfruttando un fisico statuario. Dopo aver riscosso molto successo grazie ad alcune serie televisive turche, è diventato noto anche in Italia grazie alla sua storia d’amore con la giornalista Diletta Leotta.

I due sono stati insieme per circa un anno, prima di separarsi. Yaman è rimasto molto legato al nostro paese ed ha intrapreso la carriera di attore proprio qui. In questo momento è impegnato nel piccolo schermo con Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi, ma ha anche partecipato ad un episodio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. In queste ore girano alcune voci sull’attore turco, non confermate né smentite.

Can Yaman è rifatto? L’ex modello ha fatto ricorso alla chirurgia estetica in passato? C’è un piccolo indizio che nessuno ha notato che potrebbe aiutarci a rispondere a questa domanda. Sei curioso di conoscerlo? Scorri il testo verso il basso e potrai avere tutte le risposte che cerchi.

Can Yaman, ecco la prova che tutti stavano cercando

Sulla vita di Can Yaman si sa quasi tutto ormai. Quasi, appunto. Ad esempio, sapevi che è un avvocato? Si è laureato in Giurisprudenza in Turchia ed ha anche praticato l’attività forense prima di sfondare come attore nel suo paese. Un’altra domanda che molti si pongono sull’attore di Viola come il mare riguarda la chirurgia estetica: Can Yaman è rifatto o la sua bellezza è soltanto il risultato di tanto allenamento e di una rara benevolenza da parte di Madre Natura?

Ultimamente il web è pieno di pettegolezzi su alcuni trattamenti legati alla chirurgia estetica. C’è chi giura che sia rifatto, altri invece pensano il contrario. Qual è la verità? Guardando una foto del 2014, come questa, e confrontandola con una più recente non ci sono tratti somatici diversi, ha semplicemente cambiato la lunghezza dei capelli e della barba, facendo sembrare il suo viso più gonfio in alcuni punti.

Questo non significa che abbia utilizzato la chirurgia estetica per correggere alcuni difetti. Anzi, le foto dimostrerebbero esattamente il contrario. La nostra conclusione, quindi, è che Can Yaman non abbia mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, almeno per quanto riguarda il volto. L’attore turco non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito e non si è mai espresso su cosa pensasse di chi si rivolge ad un chirurgo estetico per provare a rallentare i segni dell’invecchiamento. Non conosciamo la sua opinione e non possiamo ipotizzare nulla per quanto concerne il suo futuro, ma da quanto si vede, sembrerebbe proprio che l’attore sia tutto ‘naturale’.