Senza trucco e filtri: Cindy Crawford si mostra così su Instagram

Cindy Crawford ha pubblicato una foto senza trucco su Instagram, scatenando i suoi follower. C’è stata una grande discussione: da un lato chi ha apprezzato, dall’altro chi l’ha fortemente criticata per questo gesto

Cindy Crawford è sicuramente una delle attrici statunitensi più amate e apprezzate dal pubblico di tutto il mondo. Nata a DeKalb il 20 febbraio del 1966, ha sfruttato la sua enorme bellezza per iniziare la sua carriera nel campo della moda. Dopo aver firmato contratti milionari con alcuni marchi di cosmetica molto famosi, la Crawford ha iniziato a lavorare anche nel campo del cinema.

Il suo debutto è avvenuto nel 1987, con il film Il segreto del mio successo, ma la ribalta è arrivata soltanto negli anni ’90, con la partecipazione ad alcune pellicole molto fortunate, come Facile preda, del 1995. L’ultimo film per il cinema è stato The Simian Line, del 2001, mentre per la televisione sono arrivate alcune partecipazione a diverse serie di successo, come La vita secondo Jim (2002) o Cougar Town, del 2015.

Nel 2009, quando aveva 43 anni, è arrivata al terzo posto nella classifica delle donne più sexy del mondo. La graduatoria è stata stilata dagli appassionati di cinema di tutto il mondo. Cindy Crawford ha sempre sfruttato la sua bellezza durante la sua importante carriera ma, alcuni giorni fa, ha fatto discutere tutti pubblicando una foto senza trucco. I suoi follower di Instagram si sono spaccati in due fazioni, da un lato chi ha applaudito questa scelta, dall’altro chi l’ha pesantemente criticata.

Cindy Crawford senza trucco su Instagram: ecco la foto

Se pensiamo a Cindy Crawford, ci viene immediatamente in mente una donna bellissima, protagonista di diversi film ma soprattutto modella a partire dalla metà degli anni ’80 fino all’inizio degli anni ’90. La sua capacità di sfilare indossando qualsiasi abito l’ha resa molto ambita da parte di tutti gli stilisti, pronti a ricoprirla d’oro pur di averla per qualche sfilata. E la stessa cosa hanno fatto anche diversi marchi che operano nel campo della cosmetica.

Considerando i suoi lineamenti, non avrebbero potuto avere un testimonial migliore. Eppure oggi la Crawford è molto cambiata. Arrivata quasi alla soglia dei sessant’anni, anche per lei si vedono i primi segni del tempo che passa. Pur restando una donna bellissima, l’attrice statunitense non ha avuto vergogna nel mostrarsi senza trucco su Instagram. Il suo intento era quello di mostrare un nuovo look.

“Non esattamente una frangetta da trauma. Sto solo provando”, questo è stato il commento alla foto, che ha spaccato in due fazioni i suoi fan. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la pubblicazione di una foto senza trucco. C’è chi la vorrebbe vedere sempre giovane ma è giusto che un’attrice come Cindy Crawford mostri anche i segni dell’età che avanza. Nonostante tutto, resta ancora una donna molto affascinante.