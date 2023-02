Gerry Scotti inedito su Instagram: ha lasciato tutti senza parole

Gerry Scotti non smette di stupire. Il presentatore televisivo ha pubblicato uno scatto su Instagram davvero molto divertente: ecco la foto

Conosci il vero nome di Gerry Scotti? Probabilmente in tanti andranno a cercare su Wikipedia perché il suo vero nome non è mai stato pronunciato in televisione. Il conduttore televisivo lombardo ha sempre utilizzato il nome d’arte ma all’anagrafe è registrato con il nome Virginio Scotti, lo sapevi? È nato a Mirandolo Terme, un piccolo comune in provincia di Pavia, il 7 agosto del 1956.

Secondo alcune stime, Gerry Scotti ha all’attivo 740 serate e più di ottomila presenze in programmi televisivi durante le ore pomeridiane. Il suo volto è ovviamente associato all’azienda Mediaset, anche se ha iniziato con la radio. Dopo le prime esperienze a Radio Milano International, Gerry è diventato un volto noto grazie a Radio Deejay. Il suo arrivo nella radio meneghina risale al 1983, un periodo nel quale molti personaggi attualmente famosi hanno lavorato in quella radio, come ad esempio Fiorello, Amadeus e Jovanotti.

Scotti ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto ridere molto i suoi follower. Con tanta ironia, il conduttore televisivo ha postato uno scatto molto particolare, con tanto di didascalia simpatica. Ecco cosa ha pubblicato Gerry Scotti su Instagram e perché questa foto è piaciuta così tanto a tutti coloro che lo seguono sui social network. C’entra un allenatore portoghese.

Gerry Scotti, lo scatto su Instagram che ha fatto divertire il web

Alla vigilia di Milan–Roma, Gerry Scotti ha pubblicato una foto molto simpatica su Instagram. La foto è una creazione di thousandgerry e unisce il volto del presentatore lombardo con quello di José Mourinho, allenatore della Roma e grande ex dell’Inter. Noto tifoso rossonero, Gerry ha voluto regalare ai suoi follower questa foto per stemperare la tensione alla vigilia dell’importante match.

La partita è terminata con il risultato di 2-2. Dopo un doppio vantaggio del Milan, grazie ai goal di Kalulu e Pobega, c’è stata la grande rimonta degli uomini del coach portoghese, assente per squalifica. I giallorossi hanno segnato due goal nel finale, raggiungendo il pareggio grazie alle realizzazioni di Ibanez e Tammy Abraham.

Ecco la didascalia del post: “In attesa di Milan Roma beccatevi Jose Gerrynho! Un’altra creazione di @In attesa di Milan Roma beccatevi Jose Gerrynho! Un’altra creazione di @thousandgerry: seguiteli, sono molto bravi”. Essendo un grande tifoso del Milan, è difficile che Gerry Scotti abbia accolto con favore il pareggio finale. Almeno è riuscito a strappare un sorriso a sé stesso e a tutti quelli che lo seguono, in particolare ai tifosi rossoneri.