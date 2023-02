GF Vip, Oriana Marzoli: il dettaglio non passa inosservato, pubblico in delirio

Oriana Marzoli è risultata la preferita dal pubblico al GF Vip, ma avete notato quel dettaglio? Da non credere.

È entrata a reality in corso ma le sono bastati pochi giorni per aggiudicarsi il titolo di regina dell’edizione. O meglio di ‘reina’! Oriana Marzoli è una delle protagonista assolute del GF Vip 7, dove si sta facendo conoscere a 360 gradi dal pubblico italiano. Si, perché in Spagna la giovane influencer era già un volto noto.

Dalla versione spagnola di Uomini e Donne a quella del Grande Fratello, Oriana è una vera e propria star dei reality e Alfonso Signorini non poteva farsela scappare. Un scelta che si è rivelata vincente, la sua: l’influencer è amatissima dal pubblico, che nel corso dell’ultima puntata l’ha decretata preferita contro grandi concorrenti come Antonella, Nikita ed Antonino.

Una grandissima soddisfazione per la Marzoli, che con la sua solita esuberanza ha festeggiato vistosamente. Ma, a proposito della puntata di giovedì, avete notato qualcosa di particolare in Oriana? C’è un dettaglio che ha letteralmente lasciato senza parole tutti. Piccolo spoiler: riguarda il suo look. Scopriamolo insieme.

Oriana Marzoli al GF Vip: clamoroso dettaglio nel suo look, fan impazziti

Anche per la diretta di giovedì 16 febbraio 2023 Oriana Marzoli non ha rinunciato alla sua iconica coda. Pur essendo bellissima col taglio corto, l’influencer preferisce allungare la sua chioma con la coda liscia e lunghissima dalla quale non si separa quasi mai durante la sua avventura in casa. Lo ha fatto anche giovedì sera, completando il suo look ‘bianconero‘, che è piaciuto proprio a tutti.

Per la puntata di giovedì, Oriana ha indossato un abito a tubino, con gonna longuette, super aderente, che ha messo in risalto il suo fisico statuario. Un vestito nero con bretelle larghe e scollo quadrato, che la venezuelana ha impreziosito con una cinta alla vita e indossando una camicia bianca. Un look semplice ma allo stesso tempo ricercato, ma non è tutto: si tratta di un outfit super economico!

Sul web i fan lo hanno immediatamente notato: si tratta di un capo firmato Shein, uno dei marchi low cost più utilizzati del momento. Una scelta bizzarra per una concorrente del reality: mai nessuna vippona aveva indossato un abito così economico. Nemmeno lei, che per le precedenti puntata si è spesso affidata alla classe di Elisabetta Franchi. Ma quanto costa esattamente il tubino nero indossato da Oriana? Stenterete a crederci: soltanto 8 euro!

Un look dal quale le fan possono decisamente lasciarsi ispirare, quello di Oriana, molto meno costoso di quello scelto da Sonia Bruganelli per la stessa puntata. E voi, avevate notato questo curioso dettaglio nel look della reina del GF Vip?