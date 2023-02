Harry contro William: le accuse, cos’è successo davvero tra i due fratelli

Non c’è pace per la Royal Family britannica. Scopriamo finalmente cos’è successo davvero tra Harry e William.

Il Principe Harry ha pubblicato un libro che rappresenta una vera e propria bomba all’interno della Royal Family. Il titolo del libro è Spare (ricambio) e sta già facendo discutere da mesi. Partiamo dal titolo, attraverso il quale Harry sottolinea il suo malessere per un ruolo secondario all’interno della corona britannica. Sentirsi un ricambio non deve essere una bella sensazione per lui, probabilmente è per questo che ce l’ha con suo fratello.

Secondo quanto si legge anche sul Sunday Times, il secondogenito di Carlo e Diana ha mosso delle accuse pesanti nei confronti di diversi membri della Royal Family, in particolare suo fratello William. Il rapporto tra i due non è più quello di una volta da quando Harry ha portato in famiglia Meghan Markle, ex attrice statunitense vista dai membri della corona un po’ troppo anticonformista.

Meghan, un tempo molto amata dal popolo inglese, non ha buoni rapporti con la famiglia di suo marito a causa di presunte accuse razziali, subite quando viveva in Gran Bretagna. Sarebbe stata questa la ragione del trasferimento dei Sussex negli Stati Uniti d’America. È proprio in quel momento, all’inizio del 2020, che le polemiche tra Harry, Meghan ed il resto della Royal Family hanno preso piede. E adesso è arrivato anche il libro con le accuse nei confronti del re d’Inghilterra.

Harry contro suo fratello: “Non ci sarà una riconciliazione”

Dopo la serie su Netflix, intitolata Harry e Meghan, in Inghilterra si è accesa nuovamente la diatriba che ha spaccato i sudditi in due fazioni negli ultimi anni: da un lato quelli che difendono i Duchi di Sussex, dall’altro quelli che li accusano di aver abbandonato la famiglia. Il 10 gennaio arriverà anche il libro del Principe Harry e le polemiche aumenteranno, non c’è alcun dubbio.

La conferma arriva direttamente da un insider intercettato dal Sunday Times, che ha parlato di alcuni dettagli. Ecco le sue parole, riportate in italiano da Fanpage: “Il Re Carlo ne uscirà bene ma sarà dura per William e Kate, che riceveranno diverse frecciate”. Secondo questa persona, “la descrizione della lotta tra i fratelli sarà minuziosa. Non riesco ad immaginare una riconciliazione tra Harry e William”.

Ci sono anche alcuni passaggi sulla morte di Lady Diana, avvenuta nel 1997, un trauma che Harry non ha ancora superato. La morte della Principessa del Popolo è stata inserita anche nel documentario pubblicato da Netflix nelle ultime settimane dello scorso anno.

Insomma, questo è quanto c’è alla base dell’aspra diatriba che non accenna a placarsi all’interno della Royal Family. Le accuse sono pesanti e, man mano che si va avanti, non ci sono ripensamenti ma solo altri retroscena ancor più drammatici che non fanno pensare ad una pace tra i due fratelli. Come andrà a finire?