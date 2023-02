Il miniabito rosso di Sonia Bruganelli piace a tutti ma il prezzo è per pochi

Sonia Bruganelli incanta tutti col miniabito rosso scelto per il GF Vip: qual è il prezzo? Cifra da capogiro.

Senza peli sulla lingua e pungente al punto giusto, Sonia Bruganelli è la perfetta opinionista per il GF Vip. Sempre pronta ad analizzare ogni aspetto dei comportamenti dei vipponi, la moglie di Bonolis dice sempre ciò che pensa, incurante delle eventuali critiche. Un ruolo che Sonia svolge con grande capacità, senza rinunciare mai allo stile.

Per le prime serate nello studio del reality, la Bruganelli sceglie look che non passano mai inosservati, optando per i colori più disparati. Predilige i miniabiti, ma l’abbiamo vista spesso anche in pantaloni o longuette. Per la puntata di ieri, giovedì 17 febbraio 2023, Sonia ha scelto il colore rosso fuoco, indossando un vestito che non è passato inosservato.

Una abito semplice, liscio e a tinta unita: raffinatezza da vendere per Sonia, che si conferma regina di eleganza. Ma sapete quanto costa questo vestito? Non lasciatevi ingannare dalla semplicità: la cifra non è per tutti.

Sonia Bruganelli, quanto costa il miniabito rosso indossato per l’ultima puntata del GF Vip

Sonia Bruganelli non è una che le manda a dire e nello studio del GF Vip ne dà la prova. L’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini è sempre schietta e diretta, arrivando dritta al punto senza mezzi termini. Un’esperienza che la moglie di Bonolis sta vivendo per il secondo anno consecutivo, stavolta affiancata da Orietta Berti, che ha preso il posto di Adriana Volpe. Avete seguito la puntata di ieri della trasmissione di Canale 5?

Una puntata durante la quale è successo di tutto, dall’incontro tra Giaele e il suo papà alla proclamazione di Oriana Marzoli come preferita della settimana. Una diretta accesissima, proprio come il colore dell’abito scelto dalla meravigliosa Sonia. L’opinionista ha indossato un miniabito rosso che ha messo d’accordo tutti.

Mezza manica e girocollo, il vestito era elegantissimo e ha valorizzato non poco i colori della Bruganelli. Che ha scelto di completare il look con un rossetto altrettanto rosso, gioielli dorati e decolleté nude; onde morbide per quanto riguarda i capelli. Ma cosa sappiamo dell’abito?

Come riporta GossipeTv e come è possibile intravedere dall’iconico logo a V presente (in oro) sulle tasche laterali, si tratta di un modello firmato Valentino. Nello specifico del Miniabito Vgold, che potrete trovare anche sul sito ufficiale del brand. Quanto costa? Il prezzo non è proprio per tutti: come riporta GossipeTv, l’abito rosso che ha incantato tutti vale ben 2400 euro. Una cifra notevole, ma ancora una volta Sonia ha incantato tutti con il suo look impeccabile. Super promossa dai telespettatori, a voi e piaciuta?