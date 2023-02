Valentina Ferragni, cosa spunta fuori dalla borsetta? Tutti di stucco

Valentina Ferragni è una delle influencer più amate, ed ha sempre in serbo delle sorprese per i suoi followers, l’ultima è inedita.

Vedere Valentina Ferragni in queste condizioni? Ebbene, la nota sorella dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ha un grosso seguito di fan perché è riuscita a catturare la loro attenzione con tendenze di stile innovative e ricercate. Di recente, al centro del gossip a causa della sua separazione con il fidanzato storico Luca Vezil, ad oggi ritorna al centro della scena svelando qualcosa di inedito. La sua borsetta nasconde ciò che i fan non si sarebbero mai aspettati di vedere.

Valentina Ferragni, classe 1992, è una delle influencer che più sta conquistando seguito sui social media. Originale, giovane e con dei contenuti interessanti da portare, sa sempre qual è la tendenza da lanciare. Proprio come la sorella non si lascia scappare l’occasione di mostrare il suo stile, ma l’ultimo dettaglio che è saltato fuori è molto di più. Dopo la rottura, torna più fresca ed intrigante che mai, non ha bisogno di nessuno, e lo dimostra con un gesto.

Valentina Ferragni, retroscena: la borsetta svela tutto!

Occhi azzurri cielo e capelli con ciocche dorate, è il marchio della famiglia Ferragni, e Valentina è la più piccola delle sorelle. Le maggiori sono la famosissima e già citata Chiara, reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo 2023, e Francesca che di professione fa l’odontoiatra, quindi non è una vip come le altre due. Il trio però è completo con la presenza del fratellastro Lorenzo, avuto dal padre Marco con la nuova compagna.

Così, tra uno scatto ed una riunione di famiglia che rende i followers sempre partecipi tramite le dirette Instagram, c’è un dettaglio che salta fuori dalla borsa di Valentina Ferragni e che non perde l’occasione di mostrare.

E’ proprio con una sua Instagram stories del suo profilo ufficiale che pesca dalla borsa un Motorola V3! Negli anni Duemila andava molto in voga, specialmente nella versione fucsia. Avere questo telefono significava non solo essere alla moda, ma anche avere a disposizione quello più in, perché facente parte di un’edizione limitata! L’influencer non può non mostrarlo, specialmente nel rimando che fa agli anni in questione. Inoltre, lo stile in cui è vestita è chiaramente un abbinamento per la serata.

Si tratta di un rimando ad periodo nel quale si è stati adolescenti, in cui non esistevano i messaggi istantanei di WhatsApp, e si aspettava la ricarica a fine mese. Quando fare una foto era un evento. Insomma, anche Valentina è nostalgica! Un po’ come tutti noi.