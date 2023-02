Anticipazioni Mare Fuori 4, cambiamento shock: si tratta di un personaggio molto amato

Mare fuori 4 ha in serbo dei colpi di scena da cardiopalma: i fan della serie di successo rimarranno senza parole alla prossima stagione!

Tutti aspettano Mare Fuori 4, non ci sono dubbi, l’ultima stagione è stata un successo! Aspettarsi addii e ritorni è una certezza. La serie è seguita in Streaming internazionale su Netflix perché è una delle più amate anche fuori Italia! Il traguardo è più che meritato, sia perché racconta storie avvincenti, nude e crude, ma anche perché si tratta di dar a Cesare quel che è di Cesare, cioè dei meriti ad attori giovanissimi, alcuni anche alle prime armi, che danno il meglio che c’è. Quindi, le anticipazioni stanno facendo tribolare i fan, anche perché ci sono dei colpi di scena totalmente inaspettati.

Come già anticipato, si vedranno dei vecchi volti in circostanze del tutto nuove, ma non mancheranno degli addii del tutto inaspettati. D’altronde in ogni serie di successo ci sono dei prezzi da pagare per i fan, non si possono accontentare tutti. Ci sono attori che diranno addio al fortunato set, perché il loro personaggio non sarà più presente nella serie. Così, ecco che saltano fuori dei retroscena inediti, soprattutto ecco quando rivedremo Mare Fuori 4, è già stabilito quando uscirà.

Mare Fuori 4, ecco il colpo di scena inedito: sarà dura!

La conferma è ufficiale, ci sarà Mare Fuori 4 e probabilmente non solo la quarta stagione. Si tratta di una trama ad alto potenziale, in quanto trattandosi di un carcere minorile, è sempre possibile vedere entrare, uscire e rientrare i giovani che vivono situazioni difficili. Così, con un’attenzione particolare a temi ed argomenti di questo peso, la nuova stagione è in produzione, e verrà girata a partire da maggio-giugno 2023. Quindi, probabilmente se si rispettano i tempi e la programmazione, in primavera 2024 si rivedrà la serie.

Il punto è che non si rivedranno dei volti che hanno fatto la storia di Mare Fuori. Le notizie in questione sono state riportate durante una conferenza stampa dedicata proprio al debutto della terza stagione, ecco la verità su chi non ci sarà più e chi ritornerà.

Per la gioia dei fan dovrebbe esserci un ritorno molto particolare, quello del giovane Ciro Ricci. Morto nelle stagioni passate ritornerà sempre sottoforma di “fantasma”, con flashback utili a chiarire le dinamiche dei rapporti tra i protagonisti. Come se non bastasse, c’è anche una notizia a dir poco sconvolgente, perché non si rivedrà più una figura punto di riferimento per la serie.

La quarta stagione sarà all’insegna dell’amore clandestino tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, ma a far da vedetta non ci sarà più Paola Vinci la Direttrice interpretata da Carolina Crescentini, ma un nuovo personaggio, quello di Sofia.

Si tratta di un’educatrice sotto copertura mandata dal Ministero di Grazia e Giustizia che dovrà indagare sulle condizioni del carcere minorile, in quanto c’è in atto un’indagine che fa pensare ad una cattiva gestione. Un’altra conferma è che al suo fianco ci sarà Massimo, il quale continuerà ad essere un perno della serie.