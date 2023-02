Carlo Cracco dimagrito? Ecco la sua spiegazione in diretta tv

Anche tu hai notato che Carlo Cracco ha perso qualche chilo? Sono in tanti a chiedersi il motivo ed è stato proprio lui a spiegarlo. Lo ha fatto nel corso di una diretta in televisione

Carlo Cracco è uno degli chef italiani più famosi, non solo nel nostro paese. Ha raggiunto una grande notorietà quando ha partecipato come giudice a Masterchef. I suoi giudizi erano molto temuti dagli aspiranti cuochi, i quali lo guardavano sempre con un certo timore. Inoltre, alcune sue reazioni sono rimaste nella storia di questo show televisivo e sono ancora oggi virali sui social network e molto cliccati su YouTube.

Lo chef Cracco ha partecipato allo spettacolo televisivo culinario più seguito d’Italia nelle prime sei edizioni, tra il 2011 ed il 2017, per poi essere sostituito da Antonia Klugmann prima, e Giorgio Locatelli successivamente. Nel corso di una recente ospitata in televisione, molti spettatori hanno notato un particolare e lo hanno immediatamente riportato su tutti i social network, scatenando una vera e propria caccia al dettaglio.

Carlo Cracco è evidentemente dimagrito: perché? Qual è il motivo che ha portato lo chef nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, l’8 ottobre del 1965 a perdere questi chili? Dieta, stress o problemi di salute? Di fronte alla curiosità di uno dei conduttori televisivi è stato proprio lui a dare una risposta in diretta.

Carlo Cracco dimagrito, ecco qual è il vero motivo

Carlo Cracco è stato recentemente ospite nella trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, in onda sulle reti Rai e presentata da Fabio Fazio. Durante la chiacchierata, il giornalista ligure gli ha chiesto come mai il suo aspetto fisico fosse diverso rispetto al passato, specificando che questo dettaglio era stato notato anche da Luciana Littizzetto. Lo chef veneto è dimagrito e si vede. In tanti hanno avuto la curiosità di chiedergli il motivo.

L’ex giudice di Masterchef ha perso qualche chilo ed il volto è immediatamente sembrato un po’ più scavato rispetto al passato. È stato proprio lui a soddisfare la curiosità di Fabio Fazio e del pubblico, specificando che probabilmente è tutta colpa del suo lavoro. Quando il giornalista gli ha fatto la domanda, lui ha risposto senza scomporsi troppo: “Lo dicevo prima a lei – Luciana Littizzetto ndr – che forse lavoro troppo”.

La comica piemontese ha colto la palla al balzo per prendere in giro il suo amico e collega Fazio, sottolineando che anche lui ha perso alcuni chili in questo periodo, ma difficilmente riuscirà mai a raggiungere il livello di sensualità del cuoco vicentino. Nessun problema di salute, dunque, come aveva ipotizzato qualcuno. Soltanto un po’ di stress legato al lavoro, evidentemente cucinare porta via tante energie, fisiche e mentali.