La celebre cantante è incinta: sul palco si vede già il pancione

È possibile esibirsi su un palco, davanti a decine di milioni di telespettatori, con il pancione? In questo caso si, la cantante è incinta e non ha fatto nulla per nasconderlo. Inoltre, ha deciso di non rinunciare all’impegno preso da tempo

Il Super Bowl è, senza alcun dubbio, l’evento sportivo statunitense più seguito al mondo. Centinaia di milioni di persone hanno assistito alla finale della NFL (National Football League) alcuni giorni fa ma, come spesso accade, il match non è l’unico spunto di discussione o di riflessione. Nelle ore successive alla partita, infatti, c’è chi si concentra sugli aspetti tecnici ma chi è interessato soltanto allo show che va in onda nel corso dell’intervallo.

Le migliori star internazionali incassano assegni da milioni di dollari per uno spettacolo di pochi minuti. Quest’anno la durata è stata inferiore al quarto d’ora, tredici minuti per la precisione. La grande protagonista dell’intervallo è stata Rihanna, la cantante nata alle Barbados nel 1988. Il suo spettacolo è stato molto apprezzato per la critica, la sua musica è da sempre ai primi posti delle classifiche ma quest’anno c’era un dettaglio in più ad attirare le attenzioni di tutti.

Rihanna, infatti, è incinta ed è in attesa del suo secondo figlio. L’artista si è esibita mettendo in mostra il pancione e cantando alcune delle sue canzoni più famose. Lo spettacolo è durato appena tredici minuti ma ha fatto impazzire tutti, presenti e telespettatori da casa.

Rihanna si esibisce con il pancione al Super Bowl: è incinta

Rihanna, vero nome Robyn Rihanna Fenty, è salita sul palco del Super Bowl con un abito completamente rosso ma non è questo il dettaglio che ha entusiasmato i suoi fan. La cantante ha portato in scena un mini spettacolo ed ha intonato alcuni dei suoi brani più celebri, come Bitch better have my money back, Diamonds, Work e Wild thougts. Rihanna ha oscurato la finale del campionato di football americano esibendosi con il pancione.

Come tutti sanno, avendo annunciato l’arrivo del suo secondo figlio attraverso i social, la cantante barbadiana è in dolce attesa e aspetta il secondo figlio dal rapper A$AP Rocky. Si è presentata sul palco con una tuta rossa di Loewe ed un piumino di Alàa, indossando dei guanti Pieter Mulier. Lo show è stato incantevole ed è arrivato ad appena due mesi dall’annuncio del suo secondo figlio.

Alcuni mesi fa, Rihanna aveva dichiarato di volersi esibire al Super Bowl perché si tratta di uno dei palcoscenici più importanti del mondo: “Da una parte ti fa paura, dall’altra è la più grande sfida di tutte”, aveva detto ad una televisione statunitense. La popstar ha conquistato tutti e, nonostante le difficoltà, la sua esibizione è stata impeccabile. Come accade ogni anno, oltre alla cantante, sul palco c’erano anche dei ballerini professionisti ad accompagnarla.