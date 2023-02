Come sta Bruce Willis: il terribile annuncio

Quali sono le condizioni di Bruce Willis dopo la diagnosi della malattia riportata dalla sua famiglia un anno fa: il terribile annuncio.

Circa un anno fa la famiglia di Bruce Willis fece sapere della sua pausa dal mondo della recitazione dopo anni di lavoro a causa di problemi di salute. L’annuncio arrivò all’improvviso attraverso le pagine social. Con un post su Instagram decisero di mettere al corrente i milioni di follower e tutti coloro che da sempre lo seguono di quanto appreso: “Il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”.

Come riportato, all’attore era stata diagnosticata l’afasia. Si tratta di un disturbo legato al linguaggio che comporta la progressiva perdita della capacità di comunicare. In questo messaggio veniva riportata la difficoltà di accettare una tale diagnosi ma soprattutto il dolore per Bruce di allontanarsi dalla carriera che negli anni ha costruito con sacrificio.

In questi mesi si è spesso parlato dell’attore. Le voci su una degenerazione della malattia si sono susseguite sempre più in fretta. Si è vociferato di una quasi completa ‘caduta’ delle sue capacità, fino a due giorni fa, quando è arrivato un nuovo ‘comunicato’. Anche stavolta è stata la famiglia a riportare le sue condizioni, con un altro post social, in cui fotografato c’è proprio Willis mentre si trova sulla spiaggia, al mare, con il sorriso sulle labbra.

Come sta Bruce Willis ad un anno dall’annuncio della malattia: il terribile annuncio della famiglia

Bruce Willis dopo aver formato e ampliato negli anni la sua lunga carriera è stato costretto a fermarsi. Nel marzo del 2022 la famiglia fece sapere della malattia che gli era stata diagnosticata, l’afasia. Con il cuore in gola e la speranza di un minimo miglioramento, abbiamo aspettato mesi un suo movimento social ma soprattutto l’arrivo di una notizia positiva.

Purtroppo, in queste ore, attraverso un post i suoi familiari hanno aggiornato il mondo delle sue attuali condizioni. Condizioni che non risultano migliorate. Il messaggio comincia con un grande ringraziamento rivolto a tutte le persone che dopo l’annuncio di marzo scorso si sono impegnate a infondere amore e sostegno. Parole che nel continuo, non hanno potuto celare quello che sta succedendo all’attore: “Volevamo offrirvi un aggiornamento sul nostro amato marito, padre e amico…”.

Scrivono che da quando hanno annunciato la diagnosi le condizioni di Willis sono progredite: “Ora abbiamo una diagnosi più specifica, demenza frontotemporale (nota come FTD)”. La famiglia fa sapere che nonostante le sfide e le difficoltà da affrontare siano molte, hanno comunque trovato sollievo nell’avere finalmente un’analisi chiara.