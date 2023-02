La mamma di Elodie: la somiglianza e quel ‘dettaglio’ che non passa inosservato

Tra Elodie e sua madre c’è una grande somiglianza. E poi c’è un dettaglio che molti hanno notato, è impossibile che sia passato inosservato. La foto pubblicata su Instagram non mente.

Elodie è una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, nata a Roma il 3 maggio del 1990, ha presentato il brano Due, molto apprezzato dalla critica. Elodie ha iniziato a farsi conoscere nel 2015, quando ha partecipato al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, condotto dall’omonima presentatrice e in onda da oltre un ventennio sulle reti Mediaset.

Nel 2017 è arrivata la prima partecipazione alla principale kermesse musicale italiana, con il brano Tutta colpa mia, mentre nel 2020 Elodie è tornata sul palco dell’Ariston, presentando la canzone Andromeda. In entrambi i casi ha riscosso un grosso successo ed i singoli sono stati a lungo in classifica. In pochi conoscono sua madre, anche se spesso è presente in alcune fotografie, insieme al resto della famiglia.

La madre di Elodie si chiama Claudia Marthe. Le due donne si somigliano molto ma c’è un dettaglio che rende impossibile non notare questa somiglianza. Questo piccolo particolare è stato notato anche da molte persone in giro per il web. Di quale dettaglio si tratta?

Elodie e sua madre: il dettaglio che sottolinea una somiglianza spaventosa

Claudia Marthe è la madre di Elodie, vanta quasi cinquemila follower su Instagram e pubblica spesso delle fotografie con la sua famiglia. La donna è francese creola e si è separata da suo marito quando la cantante e la sua sorellina Fey erano ancora molto piccole. La somiglianza tra le due donne è evidente ma c’è un dettaglio estetico che rende impossibile non notare che siano madre e figlia.

Anche Claudia ha i capelli corti, proprio come li aveva sua figlia fino a poco tempo fa. Quando Elodie è diventata famosa, infatti, aveva una capigliatura molto corta e si tingeva spesso i capelli di rosa. Oggi ha cambiato look ma è evidente che sua madre ha apprezzato molto quella capigliatura, a tal punto da sceglierla per sé stessa. La Marthe non è l’unica a portare i capelli molto corti in famiglia.

Anche Fey, la sorella minore di Elodie, ha pubblicato spesso delle foto su Instagram nelle quali sfoggia una capigliatura molto simile a quella che ha reso famosa sua sorella. Le tre donne si assomigliano davvero tanto e, confrontando una fotografia di Elodie di qualche anno fa con quelle di sua madre è impossibile non notare una forte somiglianza. E lo stesso discorso vale anche per la sorella minore Fey. Oggi Elodie ha i capelli più lunghi e spesso porta le trecce.