“Mi piacerebbe fare Sanremo”: la conduttrice lo ammette chiaramente

Sanremo è un sogno per la conduttrice, non lo nega, anzi afferma che vorrebbe arrivarci, ma qualcosa di importante non glielo permette.

Negli ultimi anni il palco dell’Ariston è stato calpestato da tantissimi volti famosi e social. Il mondo dello spettacolo è cambiato, è direttamente condizionato dalle nuove generazioni, e anche Sanremo non poteva che subire il fascino dei social media. La presenza di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, ne è un grande esempio. Così, a più di una settimana dalla fine del Festival, salta fuori la verità su una nota conduttrice, che a gran sorpresa non ha mai presentato per l’occasione, e la motivazione è abbastanza palese.

Quest’anno il Festival ha fatto storcere il naso ad un paio di persone, perché ne sono successe di cotte e di crude. Presentato ancora una volta da Amadeus e Gianni Morandi, solo che questa volta lo fanno in un duo inedito e molto apprezzato, è stato un Festival contraddistinto da fuori programma continui, come se fosse un imprevisto continuo. Si è giocato sull’effetto sorpresa, e per qualcuno molte di queste non sono state così piacevoli. Tirando le somme, tutti hanno detto la loro, e la conduttrice che più ha spaziato tra i format sgancia una bomba inedita.

Sanremo è il sogno della conduttrice, ecco perché irrealizzato

Tutti vorrebbero condurre Sanremo, non ci sono dubbi sull’importanza di calpestare quel palco così famoso in mondovisione. L’emozione è sempre tanta, ed in seguito all’ultima edizione, non si sa cosa aspettarsi. Tra le novità, sembra esserci chi abbia molto a cuore la celebrazione, ma nonostante tutto non possa entrare a far parte della squadra. La motivazione non riguarda la sua mancanza di bravura o chissà quale antipatia, ma una ragione ben precisa.

Lo racconta la stessa conduttrice durante un’intervista a La Repubblica, in cui si espone affermando tutto quello che vorrebbe ancora fare in tv, in seguito alla sua ultima evoluzione televisiva.

E’ alle pagine de La Repubblica che l’amata conduttrice racconta quanto le piacerebbe fare Sanremo, ma che al momento non può. C’è già qualcuno di molto vicino a lei che se ne occupa, e forse quando questi non lo farà più, potrà subentrare. La conduttrice che si espone sul Festival di Sanremo è Paola Perego! La showgirl è amata dal pubblico, poiché ha sempre spaziato tra i diversi programmi televisivi.

Ultimamente, ha abbracciato il progetto mattutino Citofonare Rai 2 in compagnia dell’amica e collega Simona Ventura, in cui dimostra di aver abbandonato toni seriosi di conduzione a favore di modi più leggeri e gioviali. Va molto d’accordo con la Ventura, nonostante siano diverse anche nel vestire. Ad esempio, la Perego è più sobria nel vestire, mentre Simona metterebbe paillettes e lustrini anche al mattino, e lo fa! Così, durante la chiacchierata afferma cosa pensa di Sanremo e perché non può condurlo:

<<Ho sperimentato tutti i generi e tutte le fasce orarie, mi manca Sanremo. Il festival mi piacerebbe tanto, ma lo fa mio marito Lucio Presta. Devo aspettare che non lo faccia più lui, il problema è che lo fa pure bene. Quindi quando arriverà il giorno forse sarò troppo vecchia.>>

La ragione sta nel fatto che il marito, Lucio Presta, è un manager televisivo di successo, e si occupa proprio del Festival. Per cui evitando di alimentare pettegolezzi, decide di starne fuori, almeno finché non potrà aprirsi la sua strada.