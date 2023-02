Giovanna Civitillo, sono trascorsi 20 anni: com’è cambiata la moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è cambiata molto dal suo debutto in televisione, avvenuto circa venti anni fa. Ecco come ha trascorso questo periodo la moglie del celebre presentatore

Ricordate la scossa? È proprio grazie a questo balletto che Giovanna Civitillo, nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre del 1977, ha conquistato Amadeus all’inizio degli anni 2000. Stiamo parlando della trasmissione L’Eredità, condotta proprio dall’uomo che sarebbe diventato suo marito qualche anno dopo. La Civitillo ha partecipato a questo show televisivo tra il 2002 ed il 2006, conquistando immediatamente il presentatore televisivo veronese.

I due hanno iniziato una relazione d’amore esattamente venti anni fa, nel 2003, ed hanno un figlio, José Alberto, nato il 18 gennaio del 2009. Alcuni mesi dopo, Giovanna ed Amadeus si sono sposati attraverso il rito civile mentre hanno ripetuto il matrimonio, ma stavolta in chiesa, una decina di anni dopo. La Civitillo e Amadeus rappresentano una delle coppie più amate della televisione italiana soprattutto per il loro legame con il Festival di Sanremo.

Le ultime quattro edizioni della kermesse musicale ligure, infatti, sono state condotte proprio da Amadeus e sua moglie ha avuto un ruolo importante, sia come ‘first lady’ che come inviata per alcune trasmissioni della Rai. Ricordi com’era Giovanna Civitillo quando ha debuttato in televisione? Ha iniziato qualche anno prima di partecipare a L’Eredità, quando era soltanto una ragazzina. Ecco tutti i suoi cambiamenti di questi anni.

Giovanna Civitillo, ecco com’era quando ha debuttato in tv

Le immagini di Amadeus che ammira Giovanna Civitillo durante le famose ‘scosse’ sono diventate virali. Sui social network, infatti, ci sono diversi video nei quali si vede la faccia esterrefatta del conduttore nato a Ravenna mentre ammira la donna che sarebbe diventata sua moglie, nonché la madre di José Alberto. Ricordi com’era Giovanna Civitillo quando ha debuttato in tv?

Ha iniziato nel 1996 con Unomattina, prima di partecipare ad altri programmi, come Macao, Ciao Darwin e Beato tra le donne. La notorietà è arrivata nel 2002, quando è diventata la prima ballerina del gioco a quiz pomeridiano L’Eredità, in onda sulle reti Rai. I suoi balletti sensuali hanno conquistato tutti, compreso il conduttore di quella trasmissione, Amadeus. I due oggi sono felicemente sposati e hanno una relazione d’amore che va avanti da venti anni.

Dopo la nascita di José Alberto, la Civitillo ha diminuito le sue apparizioni in tv, concentrandosi soprattutto sulla vita familiare. Nonostante questo, ha comunque partecipato ad alcuni programmi televisivi, sia per la Rai che per Mediaset. Negli ultimi anni è stata inviata per la televisione di stato in occasione del Festival di Sanremo, condotto proprio da suo marito Amadeus.