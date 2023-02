Ilary Blasi senza trucco appena sveglia: “Morning”, la bellezza al naturale

Ilary Blasi ha pubblicato una foto su Instagram senza trucco, dimostrando di essere bellissima anche al naturale. Lo scatto ha scatenato i suoi follower, che hanno commentato in massa

Ilary Blasi è sicuramente uno dei volti più noti della televisione italiana. La sua carriera è iniziata diversi anni fa, quando era soltanto una ragazzina, con dei fotoromanzi o alcune partecipazioni a concorsi di bellezze, come Miss Italia, nel 1998, quando non era ancora maggiorenne. La svolta è arrivata con Passaparola, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Gerry Scotti.

Ilary era una delle ‘letterine’ e nel cast c’erano anche Silvia Toffanin, Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Ludmilla Radchenko. Nel 2004 è arrivata la conduzione del programma Le Iene, al quale ha partecipato per diversi anni. La Blasi è uno dei personaggi più noti agli appassionati di gossip a causa della sua relazione con Francesco Totti, storico capitano della Roma e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana.

I due sono stati sposati dal dal 2005 al 2022, quando è avvenuta la discussa separazione. Da quel momento, il web si è diviso in due fazioni, ognuna delle quali ha parteggiato per il proprio beniamino. Ilary è stata molto attiva sui social network negli ultimi mesi ed ha pubblicato una foto senza trucco che ha fatto impazzire tutti i suoi follower. La Blasi è bellissima anche al naturale.

Ilary Blasi: bellezza al naturale senza trucco

La foto che Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram è piaciuta molto ai suoi follower, i quali hanno inondato la bacheca della conduttrice televisiva per farle i complimenti. In questo scatto, l’ex moglie di Francesco Totti è di profilo è senza trucco, mostrandosi completamente al naturale. La foto è stata scattata di mattina, mentre Ilary stava facendo colazione. La didascalia è molto semplice: “Morning”.

Leggendo gli hashtag del post, si capisce che lo scatto è stato effettuato in Germania, precisamente a Monaco di Baviera, sabato 18 febbraio mattina. Sullo sfondo si vedono delle montagne innevate e la temperatura doveva essere abbastanza rigida. I complimenti che l’ex conduttrice de Le Iene ha ricevuto sono stati davvero tanti, anche se non sono mancate le solite polemiche per la rottura con il suo ex marito. Commenti del genere sono presenti sotto tutti i post di Ilary e alcuni sono molto offensivi.

Ma la mole di complimenti ha sicuramente surclassato qualche insulto, tutti hanno notato la sua bellezza, nonostante l’assenza del trucco. La foto è stata scattata al risveglio, durante un breve periodo di vacanza in Germania. Ilary, infatti, ha approfittato del weekend per godersi qualche attimo di svago insieme ai suoi figli. La foto con la tazza di caffè è piaciuta molto ai suoi follower, che la apprezzano anche senza trucco.