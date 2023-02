Michelle Hunziker sul rapporto con Tomaso Trussardi: spunta fuori solo ora la verità

Michelle Hunziker, ospite a Verissimo racconta la verità sul rapporto con Tomaso Trussardi: come stanno oggi le cose fra i due

Simpatia, bravura ed umiltà. Michelle Hunziker si riconosce per tutte queste cose oltre che per quell’incredibile bellezza che non passa mai inosservata sul piccolo schermo. Una carriera televisiva che l’ha vista crescere come personaggio sul piccolo schermo fino a renderla ad oggi una conduttrice amatissima.

A breve ritornerà in onda su Canale 5 con la nuova stagione di Michelle Impossible & Friends e si dice pronta e carica per questa avventura da intraprendere per la seconda volta. Instancabile e talentuosa, è riuscita con la sua verve a conquistare il pubblico che ormai la segue imperterrita anche sui social.

Come personaggio pubblico, si tratta sicuramente di un volto che cattura l’attenzione anche per i suoi trascorsi sentimentali. La precedente storia d’amore con Eros Ramazzotti prima e poi il matrimonio e la recente separazione da Tomaso Trussardi hanno visto Michelle Hunziker al centro dei titoli di cronache rosa. Soprattutto in questi ultimi periodi in cui si era parlato di un riavvicinamento fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Ma le cose, come rivelato dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata di Verissimo, sono ben diverse: spunta fuori la verità.

Michelle Hunziker sul rapporto con Tomaso Trussardi

Ospite nello studio Mediaset di Silvia Toffanin, a Verissimo abbiamo visto una Michelle Hunziker estremamente emozionata per tutte le incredibili novità che in questo periodo la riguardano.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta per dare alla luce il suo primo figlio. Sarebbe il primo nipotino e per giunta un maschietto in famiglia e questo rende la conduttrice felicissima ed emozionata. A gonfie vele anche la carriera che in questo momento si dice davvero trionfante. Manca poco e tornerà sui nostri schermi Michelle Impossible & Friends. Insomma, un momento davvero ricco per Michelle Hunziker. Ma per quanto riguarda invece il rapporto con Tomaso Trussardi?

Appena un anno fa era giunta la notizia della loro separazione. La stessa Michelle Hunziker ha sottolineato quanto una separazione dalla persona con la quale credevi e speravi di trascorrere la tua vita, sia dolorosa. Ad oggi, la conduttrice ha però fatto sapere che i rapporti fra lei e Tomaso Trussardi si dicono più sereni.

Attenzione, non si tratta di alcun ritorno di fiamma. L’intento, come la stessa Michelle Hunziker ha spiegato sarebbe quello di instaurare un rapporto pacifico e fatto di un saldo legame proprio come quello che in questi anni ha instaurato con Eros Ramazzotti. “Con Tomaso ho raggiunto un equilibrio? Siamo bravi, l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto con Eros. So che ci vuole tempo, ma siamo bravi“: ha ammesso Michelle Hunziker.

Ed in merito alla possibilità di un nuovo amore? Non si è detta del tutto negativa al riguardo, tuttavia ha specificato che in questo momento la sua vita è ricca e splendida esattamente così com’è.