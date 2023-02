Pippo Baudo, tutto sul re della tv: età, esordi, carriera, ex mogli e figli

Pippo Baudo, tutto quello che c’è da sapere sul celebre conduttore: età, esordi in tv, carriera, ex mogli e figli; i dettagli della sua vita privata.

Si è conclusa da circa dieci giorni la 73 esima edizione del Festival di Sanremo, la quarta consecutiva di Amadeus, che si dimostra un padrone di casa infallibile. Quando si dice Sanremo, però, non si può fare a meno di pensare a colui che detiene il record di conduzioni della famosa kermesse canora italiana: Pippo Baudo è stato al timone di ben 13 edizioni del Festival, la prima nel 1968 e l’ultima nel 2008.

Ma quelli all’Ariston hanno rappresentato solo alcuni dei numerosi successi del presentatore siciliano, uno dei volti più rappresentativi della nostra televisione. Una vera e propria colonna della Rai, dove ha condotto alcuni tra i programmi più importanti di sempre. Ripercorriamo i momenti salienti della carriera del re della tv, rivelando anche qualche curiosità sulla sua vita privata? Sapete chi sono i suoi figli?

Pippo Baudo, gli inizi in tv e le sue ‘scoperte’

Il suo nome completo è Giuseppe Raimondo Vittorio ma per tutti non è semplicemente Pippo Baudo. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936, si laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Catania ma la passione per lo spettacolo ha prevalso sin da subito. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del teatro, l’esordio in tv arriva al termine degli anni ’50 nella trasmissione La conchiglia d’oro di Enzo Tortora, dove svolge il ruolo di pianista e cantante nell’Orchestra Moonlight. Ma è negli anni ’60 che la sua straordinaria carriera di conduttore prende il volo.

Carriera quasi interamente vissuta in Rai, anche se può vantare brevi parentesi a Mediaset. Ha condotto diverse edizioni di programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, da Settevoci a Canzonissima, da Domenica In a Fantastico, da Serata d’onorea Novecento.

Successi su successi per lui, che grazie ai suoi programmi ha dato vita alla carriera di numerosissimi volti del nostro spettacolo, da qui la sua celebre frase “l’ho inventato io”. Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Giorgia, Fabrizio Moro, Michelle Hunziker sono solo alcuni dei tantissimi “figli artistici” del grande Baudo, che rappresenta ormai quasi una persona di famiglia per il pubblico italiano. Ma cosa sappiamo della sua famiglia?

Vita privata

Se della sua carriera si sa davvero tutto, non si può dire lo stesso sulla vita privata di Pippo Baudo. Il conduttore siciliano è sempre stato riservato sul suo privato: sapevate, ad esempio, che Pippo ha avuto diverse storie importanti ed è convolato a nozze due volte?

La prima relazione importante è stata quella con Mirella Adinolfi, dalla quale è nato nel 1962 il suo primo figlio, Alessandro, che ha riconosciuto solo dopo 34 anni, nel ’96. La secondogenita, Tiziana, è nata invece nel 1970, dal matrimonio con Angela Lippi. Successivamente, il conduttore è stato legato per sette anni Alida Chelli e brevemente con Adriana Russo, per poi sposare Katia Ricciarelli. La storia tra la soprano e Baudo è durata quasi 20 anni: il divorzio è arrivato nel 2007.