Renato Zero, la decisione di Mediaset: finalmente spunta la verità

Renato Zero, la decisione di Mediaset non piace al cantante che commenta così la scelta rivelando tutta la verità: ecco cosa ha detto.

Renato Zero, anche conosciuto come Renato Fiacchini, è di sicuro una delle voci che ha contribuito a rendere celebre il panorama musicale italiano. 44 Album musicali pubblicati, il cantante 72enne è ancora oggi uno degli artisti più amati. L’esordio avvenuto nel ’67 vede l’uscita del 45 Giri di Renato Zero, da quel momento in poi l’artista non si è più fermato.

Il successo ottenuto gli è valso le prime apparizioni anche sul piccolo schermo. Oltre i tour ed i concerti, Renato Zero ha preso parte ai programmi più noti andando in onda sul piccolo schermo. Spesso anche come ospite televisivo e d’eccezione. Proprio di recente, il cantante è stato anche nel programma condotto da Maria De Filippi a C’è Posta per Te.

Tuttavia, nella conferenza stampa per promuovere il Tour che avrà inizio a partire dal 7 Marzo, Renato Zero non ha esitato a dire la sua in merito alla decisione presa da Mediaset sulla sua partecipazione a C’è Posta per Te.

Renato Zero commenta la decisione presa da Mediaset: “L’ho trovato fuori posto”

Solamente una settimana fa abbiamo assistito alla finalissima del Festival della Musica Italiana. Nella medesima serata, Mediaset ha rispettato la solita scaletta in programmazione mandando così in onda C’è Posta per Te, senza considerare ‘controffensiva’ alcuna per combattere ed eventualmente sbaragliare la concorrenza Rai. Fra gli ospiti della puntata andata in onda lo scorso Sabato a C’è Posta per te, uno dei più attesi era proprio Renato Zero.

Durante la conferenza stampa il cantante è intento a rispondere ad alcune domande inerenti al Festival di Sanremo ed a c’è Posta per te. Renato Zero ha dapprima fatto sapere di essere stato contattato da Amadeus per prendere parte al Festival. Ha poi anche detto di aver dovuto declinare l’invito perché la partecipazione a Sanremo si sarebbe detta più impegnativa rispetto alla partecipazione, come ospite, a C’è Posta per Te.

E così, sebbene abbia accettato l’invito della De Filippi, il cantante ha anche detto di non aver preso bene la decisione della Mediaset di mandare in onda ugualmente la puntata di C’è Posta per Te quando sulla rete concorrente la concorrenza era davvero spietata!

“Sono un professionista, una persona per bene, mai fatte speculazioni”: ha chiarito il cantante. “Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l’ho trovato un po’ fuori posto” – riferendosi al fatto di mandare in onda C’è Posta per Te mentre in Rai andava in onda la finale di Sanremo.