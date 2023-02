Richard Gere: età, moglie, figli e la malattia di cui soffre ma che nessuno conosce

Attore di fama internazionale ma cosa sappiamo della vita privata di Richard Gere e della sua malattia? Tutto sul noto personaggio

Classe ’49, nato in Filadelfia, l’amatissimo Richard Gere è un attore di fama mondiale ed è impossibile non ricordarlo in Pretty Woman insieme alla splendida Julia Roberts. Sebbene si tratti di un film degli anni ’90, ancora oggi riscuote un enorme clamore. Ma cosa sappiamo dell’attore?

Ha oggi 73 anni ed alle spalle una carriera che gli ha dato parecchie soddisfazioni sul piccolo e sul grande schermo. E’ indubbio il successo che in questi anni è riuscito ad ottenere nelle vesti di attore ed ancora oggi è amatissimo per le sue performance.

Sebbene siamo a conoscenza dei suoi successi dinanzi alla telecamera, siamo anche curiosi di raccontarvi qualche dettaglio in più in merito alla sua vita privata. L’attore ha avuto ben 2 mogli prima di sposare l’attuale moglie dalla quale ha avuto due figli rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Pochi sanno che Richard Gere è affetto da una malattia che a quanto pare sembra essere molto diffusa in America. Scopriamo di più.

Richard Gere, chi è sua moglie e la malattia di cui soffre

Chi è la moglie di Richard Gere? Si chiama Alejandra Silva ed è spagnola. Attiva nel campo del marketing, insieme all’attore ha costruito la sua famiglia dando alla luce nel 2019 Alexander Gere e nel 2020 è nato il secondo figlio.

La vita privata e sentimentale di Richard Gere è stata piuttosto movimentata. Prima dell’attuale compagna di vita, l’attore è stato sposato altre due volte dapprima con la supermodella Cindy Crowford con la quale ha avuto il suo primo figlio e poi con l’attrice Carey Lawell.

Cosa sappiamo invece della sua malattia? Sono forse in pochi a sapere che l’attore è affetto da ‘borielloni di Lyme‘. Si dice, stando ad alcune voci che circolano sul web che Richard Gere scoprì la malattia negli anni 2000 quando era impegnato sul set del film Autumn in New York. La malattia, che a quanto pare si contrarrebbe con la puntura di una zanzara provoca un forte senso di spossatezza e stanchezza.

L’attore in ospedale

Le condizioni dell’attore 73enne hanno destato un po’ di preoccupazione perché sembra che sia stato ricoverato in ospedale in Messico dove si trova in vacanza insieme alla sua famiglia per festeggiare i 40 anni della moglie Alejandra. Questa la notizia che dapprima è stata diffusa da TMZ. L’attore sarebbe finito in ospedale a causa di una brutta polmonite. Dopo essersi sottoposto alle giuste cure però, le sue condizioni di salute sembrano essere migliorate. La moglie Alejandra ha mostrato sui social uno scatto in cui, sebbene l’attore indossi una mascherina, appaiono in compagnia.