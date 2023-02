Uomini e Donne, il nuovo tronista l’abbiamo già visto: polemiche del pubblico

Uomini e Donne ha un nuovo tronista, ma il giudice supremo, il pubblico, sembra storcere non poco il naso, ecco perché.

Il dating show continua ad essere un appuntamento fisso per i telespettatori, non ci sono dubbi sul successo di share per la Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi. La nuova stagione di Uomini e Donne ha grandi sorprese, la più attesa è proprio il tronista in arrivo! Il punto è che neanche ha fatto il suo accesso in studio, che il pubblico non ha molto gradito la sua presenza, e la motivazione è sconvolgente.

In format come Uomini e Donne conta molto il feedback del pubblico, perché alla pari di un’azienda, mira a soddisfare gli interessi del cliente. Quindi, se il cliente principale fonte di share di Queen Mary non è contento di un volto così importante, come il tronista, si deve al più presto correre ai ripari. Si tratta di contenere una protesta a tutti gli effetti, e se il programma è così longevo lo si deve proprio ad un pubblico che fedele. Cosa ha combinato di così intollerabile il nuovo protagonista che siederà al fianco di Federico Nicotera?

Uomini e Donne, il nuovo tronista, ecco chi è

Spesso il dating show si è rivelato il punto di partenza per molti personaggi che adesso aleggiano nel mondo dello spettacolo. Dagli influencer, fino alle nuove proposte in fiction e programmi televisivi, senza dimenticare il mondo della musica. Molti volti noti che hanno conquistato notorietà e fama, sono passati da Uomini e Donne. Un esempio abbastanza famoso è quello di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Allora, cosa ha combinato il nuovo tronista per non essere apprezzato dal pubblico? La fonte è la platea preferita dei followers che seguono assiduamente l’andamento del programma, cioè la pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne. Ecco la verità sulle proteste in atto.

A protestare è il grande pubblico, e lo fa contro Luca Daffrè. Per molti questo nome è nuovo, infatti chi non segue il mondo del gossip sa ben poco di questo personaggio. Il resto però, sembra essere conscio del fatto che si tratta in realtà di un volto noto alla televisione, soprattutto lo si è visto in diversi contesti.

Nato a Trento, classe 1995, ex nuotatore agonistico si è persino iscritto alla Facoltà di scienze motorie, per poi volare fino in Australia per fare il modello. Ha anche fatto il deejay, ma è a Milano che sfila per Dolce e Gabbana e Armani. Infine, collabora persino con Fedez in un suo video musicale. Ma non finisce qui, perché è presente a Temptation Island come tentatore, e non solo. E’ già stato un corteggiatore!

Si è presentato più volte, prima per Angela Nasti e poi per Teresa Langella, due influencer con un seguito abbastanza importante. Allora, perché il pubblico protesta? Una valanga di commenti negativi si esauriscono sotto il post che lo annuncia. La ragione riguarda proprio il fatto che è già conosciuto da tutti!

Il pubblico vuole interessarsi a volti nuovi, perché desidera storie inedite, è stanco di vedere personaggi che fanno il giro dei set televisivi. Soprattutto perché ci sarebbe molta poca sorpresa dato che sono abili a muoversi nelle dinamiche televisive. Insomma, ciò che è poco costruito e la spontaneità si rivelano essere gli ingredienti segreti per il consenso del pubblico.