Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: il vero motivo per cui si sono lasciati

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati da tempo ma adesso conosciamo il vero motivo che ha portato alla rottura della loro storia d’amore, durata diversi anni. Ecco cosa è successo veramente

La relazione d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha scatenato numerose polemiche, soprattutto nei primi mesi. La differenza d’età tra i due e il fatto che lei fosse poco più che maggiorenne quando ha iniziato a frequentare il cantante napoletano sono stati due fattori che hanno diviso i loro fan in due fazioni. Da un lato c’era chi li supportava e li incitava ad andare avanti, dall’altro quelli che criticavano la loro relazione a causa degli anni di differenza.

Anna e Gigi hanno ignorato le critiche e sono andati avanti per la loro strada. Il loro rapporto è stato reso noto verso la fine del 2006 ed è durato per quasi quindici anni, durante i quali è nato anche un figlio. Dopo un lungo periodo di crisi, i due hanno annunciato la fine della loro relazione d’amore il 3 marzo del 2020. Da quel momento, ognuno ha preso la sua strada, anche se i fan sono rimasti sorpresi a causa della notizia inaspettata.

L’aspetto che ha preoccupato tutti era l’assenza di motivazioni, rimaste nascoste per questioni di privacy. Adesso è passato un po’ di tempo da quella rottura, Anna ha avuto un’altra relazione importante con il rapper Livio Cori e si conoscono maggiori dettagli sulla rottura con Gigi D’Alessio. Ecco perché la coppia ha smesso di stare insieme.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i veri motivi della rottura

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è durata quasi quindici anni ed è terminata nel marzo del 2020. Da quel momento, nessuno dei due ha voluto rivelare pubblicamente i motivi che li hanno spinti a lasciarsi. I loro fan sono ancora curiosi di conoscere questa notizia, anche perché spesso sono state messe in giro delle voci che si sono rivelate false.

Oggi possiamo finalmente spiegare il vero motivo che ha portato il cantante di Napoli e la Tatangelo a rompere. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo del 2010. Già negli ultimi due anni circolavano alcune voci su una presunta separazione, sistematicamente smentite, fino a quando non è arrivata la notizia ufficiale. Dopo tanti anni di amore e collaborazione professionale, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati.

In una recente intervista, la cantante di Sora ha spiegato quanto desiderasse sposarsi con il suo compagno ma sembra che D’Alessio non fosse della stessa opinione. Nonostante stessero insieme da tanti anni, il matrimonio non è mai arrivato e questo sarebbe stato il motivo principale che avrebbe portato alla rottura. Anche la storia con Livio Cori è terminata da un po’ di tempo e oggi Anna non è fidanzata, almeno non ufficialmente.