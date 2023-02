Avanti un altro, Sara Croce non è più la Bonas: spunta fuori il motivo

Ad Avanti un altro Sara Croce non è più la Bonas ma al suo posto c’è Sophie Codegoni: qual è il motivo di questa inaspettata scelta.

Avanti un altro è un format molto seguito dai telespettatori fin dal suo debutto. Vede la presenza di Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Formano un duo che piace tanto e da anni ormai hanno concretizzato questo sodalizio professionale. In queste ore si sta parlando di continuo del programma dopo alcune inaspettate dichiarazioni dell’autore Marco Salvati.

Quest’ultimo, ospite a Casa Pipol, ha rivelato che molto probabilmente l’edizione del 2024 sarà l’ultima. Sembrerebbe che questa sia una volontà del conduttore ma anche perché, dice, quando la trasmissione raggiunge l’anzianità vuol dire che ha fatto il suo percorso: “Un programma che va bene non si molla però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”. Da quando è iniziata la nuova edizione abbiamo ovviamente notato la presenza di Sophie Codegoni, nel ruolo di nuova Bonas.

L’ex vippona, che ha fatto parte della precedente edizione del GF Vip, ha preso il posto di Sara Croce che, ricorderete, abbiamo visto per diversi anni nel format. A svelare il motivo di questa ‘sostituzione’ è stata proprio Sara che con un post social ha fatto sapere ogni cosa.

Avanti un altro, perché Sara Croce non è più la Bonas del programma: spunta fuori il motivo

Sara Croce è stata la Bonas di Avanti un altro per diverse edizioni. Non è però presente nella nuova appena iniziata e al suo posto c’è Sophie Codegoni, ex concorrente del GF Vip. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex protagonista del format. Con un post social fece sapere della conclusione della sua bellissima esperienza: “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare, la mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità”.

In questo messaggio spiegò di volersi avventurare in nuove sfide. Inoltre, ringraziò il conduttore e tutti coloro che le sono stati vicini nel suo ‘viaggio’ nel format. Poco dopo, è arrivata una nuova bella notizia e anche stavolta è stata la giovane a far sapere ogni cosa. A quanto pare per lei c’è stato un grandissimo rinnovo in un’altra trasmissione molto amata e seguita dal pubblico, al Maurizio Costanzo Show.

Sarà infatti una presenza fissa delle prossime due stagioni. L’ex Bonas ha commentato così questo traguardo: “Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate…”. Spiega che in questa esperienza sarà solo Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto tanto da imparare. In ultimo ha ringraziato Maurizio Costanzo per l’opportunità.