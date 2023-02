Terence Hill, amaro retroscena sull’addio a Don Matteo: cosa è successo

Terence Hill non fa più parte del cast di Don Matteo. I fan non hanno accolto in maniera positiva la notizia. Ma qual è la verità? Ecco un retroscena raccontato dallo stesso attore veneziano

I più grandi associano Terence Hill ai personaggi che ha interpretato in diverse pellicole di successo di alcuni anni fa, molte di queste accanto a Bud Spencer. Ma l’attore veneziano ha dominato le scene per circa vent’anni interpretando uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, Don Matteo. Le avventure del prete che ama indagare hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Siamo ormai arrivati alla tredicesima stagione e sono passati tanti anni dalla messa in onda del primo episodio. Eravamo nel lontano 2000, Terence Hill aveva ottenuto questa parte in maniera inaspettata e la serie ha avuto immediatamente un enorme successo. Tra l’altro, si tratta del primo prodotto italiano nel quale Terence Hill non è stato doppiato. Non tutti sanno, infatti, che l’attore non ha mai utilizzato la sua voce originale fino a quando non ha iniziato a lavorare per Don Matteo.

Come tutti sanno, Terence Hill ha lasciato lo show televisivo all’inizio della tredicesima stagione, sostituito da Raoul Bova. Questo avvicendamento ha suscitato reazioni diverse da parte del pubblico. Da un lato, quelli che hanno continuato a guardare la serie televisiva, dall’altro quelli che erano ormai affezionati a Hill. Ma perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo? Ecco tutti i retroscena di questa vicenda.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo? Ecco tutta la verità

Terence Hill non vestirà mai più gli abiti di Don Matteo, dopo aver abbandonato in maniera definitiva la produzione all’inizio della tredicesima stagione. L’attore veneto è stato sostituito da Raoul Bova, il quale interpreterà il ruolo di Don Massimo, anche se la serie televisiva non cambierà nome. Il protagonista principale di questo prodotto di successo non ci sarà più, ma qual è il vero motivo?

In un primo momento, erano trapelate voci secondo le quali Hill non avrebbe più vestito gli abiti del prete più famoso d’Italia a causa di raggiunti limiti di età. Il prossimo 29 marzo spegnerà ben 84 candeline ma era apparso in forma nel corso dell’ultima stagione, quindi la verità è probabilmente un’altra. Secondo quanto affermato direttamente da Terence Hill ai microfoni di Sorrisi e Canzoni, la separazione dal suo amato personaggio non sarebbe stata consenziente.

Anzi, Terence avrebbe continuato volentieri e avrebbe voluto modificare i tempi sul set, riducendo la sua presenza all’interno della serie. La produzione non avrebbe accolto in maniera positiva questa richiesta ed avrebbe optato per una sostituzione. Terence Hill ha definito la sua esperienza sul set di Don Matteo “bellissima ma anche stancante” e avrebbe voluto girare di meno. Pare che la decisione della Rai sia stata presa per ottimizzare i costi della produzione.