“Telefonate su telefonate”: Belen Rodriguez ha raccontato proprio tutto

Belen Rodriguez ha raccontato proprio tutto su questa vicenda. Telefonata dopo telefonata, poi è arrivata la decisione. Ecco come sono andate le cose

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista al magazine 7 ed ha fatto un riassunto di tutta la sua vita, partendo da quella professionale fino ad arrivare agli aspetti più privati degli ultimi anni. L’intervista è stata realizzata da Teresa Ciabatti ed è davvero molto interessante. Oggi proveremo a riassumerla, prendendo i passaggi più importanti. Scoprirai una Belen che non conoscevi, soprattutto dal punto di vista umano.

Partiamo dalle Iene: la showgirl argentina ha – come dice lei stessa – ossessionato Davide Parenti, autore del programma, per prenderne parte: “Se prendo te, il programma diventa un’altra cosa perché tu sei una star”. È evidente che le “telefonate su telefonate” attraverso le quali la Rodriguez ha provato a convincere Parenti siano andati a buon fine, perché oggi è proprio alla conduzione di uno dei programmi di punta delle reti Mediaset.

Ma ci sono anche i suoi trascorsi in Argentina, paese dal quale è stata costretta a scappare, la storia con Stefano De Martino, le vicende familiari. Durante questa intervista, Belen Rodriguez ha confessato alcuni dettagli della sua vita e della sua carriera che non conoscevamo. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina al magazine 7.

Belen Rodriguez: “È lei la donna più bella che abbia mai visto”

Belen Rodriguez ha iniziato a lavorare a diciotto anni, quando distribuiva volantini del cinema per strada, poi ha fatto la pizzaiola ed ha lavorato anche in un ristorante. Suo padre era un venditore di attrezzi agricoli e sua madre “è la donna più bella che io abbia mai visto. Gli amici le dicevano di fare la modella e lei ha partecipato ad una sfilata, rifiutandosi di restare in costume”.

La modella sudamericana ha descritto il momento di crisi del suo paese e della perdita della casa di famiglia: “Ricordo ancora il numero di casa a memoria, 5678990, in passato l’ho fatto spesso”. La crisi economica costrinse la sua famiglia a trasferirsi in campagna, dove viveva tra mille divieti imposti dal padre protestante. Poi arriva la giornata peggiore della sua vita: “Arrivarono in otto, armati e drogati di colla. Ero in giardino, mi presero per i capelli, mi legarono e mi puntarono la pistola alla testa”.

Rubarono diversi oggetti presenti in casa, lasciando ben poco. È in quel momento che Belen ha deciso di trasferirsi in Italia per intraprendere la carriera di modella ed è proprio grazie a quel lavoro che la sua vita è cambiata radicalmente, fino ad arrivare ai tempi moderni. La prima tappa italiana è stata Riccione, senza permesso di soggiorno, poi tante peripezie ed infine è arrivato il primo ingaggio in un’agenzia di moda di Bologna. Forse quello è stato il momento della svolta, da quel momento la sua carriera non si è più fermata