“Ciao Vittorio”: lutto per Cristina D’Avena, il triste messaggio

Un grande dispiacere per Cristina D’Avena, purtroppo è arrivato un lutto. “Ciao Vittorio”: il triste messaggio della cantante attraverso i social.

Nelle scorse ore, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, Cristina D’Avena ha condiviso una notizia che ha spezzato il cuore di tantissimi fan. Un messaggio triste per salutare un caro amico, purtroppo volato via.

“Ciao Vittorio”, ha scritto la cantante in allegato al video condiviso sia nel profilo che nelle stories. Un video che la ritrae proprio insieme al suo ex collega, scomparso a 70 anni, durante uno dei loro impegni in televisione. Insieme hanno lavorato in uno dei telefilm cult negli anni Ottanta, quelli che li hanno fatti entrare nel cuore del telespettatori, che li ricordano con affetto anche a distanza di anni. In seguito i dettagli di questa triste notizia, accolta con profondo dispiacere dai followers.

Cristina D’Avena, lutto per la cantante: “Ciao Vittorio”, l’ultimo saluto sui social

Una dolorosa perdita per Cristina D’Avena, che ha dedicato una story su Instagram al suo amico ed ex collega, scomparso a 70 anni. “Ciao Vittorio”, ha scritto la regina delle sigle dei cartoni animati, per salutare Vittorio Bestoso, celebre attore e doppiatore di personaggi delle serie tv, cartoni animati e videogiochi. Ricordate i seguitissimi telefilm dedicati a Kiss Me Licia? Vittorio interpretava proprio il ruolo di Jack, il manager della band dei Bee Hive.

E, nelle immagini condivise su Instagram, Cristina D’Avena ha postato proprio alcune scene del telefilm, nel quale lei interpretava la parte della dolce Licia. Un video che ha toccato il cuore di tantissimi followers, che non hanno perso tempo a commentare il post. In tantissimi hanno mandato il loro personale saluto all’indimenticabile manager dei Bee Hive, sempre in occhiali da sole e giacca. Ma c’è altro: molti utenti hanno ricordato con affetto non solo Jack ma tutti i protagonisti della serie, non nascondendo la nostalgia nel ripensare a quel periodo.

C’è chi ha espresso il desiderio di rivedere in onda le puntate del telefilm, che ha rappresentato un pezzo di infanzia per tantissime persone. Tra i tantissimi commenti apparsi sotto il post anche quello di Marco Bellavia. Anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato uno dei protagonisti assoluti della saga dedicata a Licia: ha interpretato il ruolo di Steve, il bassista della band. Bellavia ha lasciato un commento sotto il post della D’Avena, unendosi all’ondata di affetto dei fan.

L’attore e doppiatore milanese ha dato la voce a tantissimi personaggi dei cartoni animati più amati, da Pinguino in Batman a innumerevoli protagonisti di Dragon Ball, fino a Magica Magica Emi e Sandy dai mille colori. Cartoni che hanno fatto la storia e che resteranno sempre nel cuore di intere generazioni, proprio come Vittorio.