E’ morta la moglie di Lino Banfi: malata da tempo

E’ morta in queste ore la moglie di Lino Banfi: la donna era malata da tempo e lo stesso attore aveva espresso più volte il dolore per la sua malattia.

E’ venuta a mancare la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria: era malata da tempo di Alzheimer. A dare la terribile notizia è stata la figlia Rosanna. Con un post sui social ha salutato la mamma, augurandole un buon viaggio.

L’attore era legato alla donna da oltre 60 anni. Un matrimonio felice che ha portato alla nascita di due figli. Proprio Banfi, in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Intimità, aveva parlato della sua amata e del desiderio che aveva manifestato a papa Francesco. Aveva infatti espresso la volontà di poter morire insieme, mano nella mano, come hanno vissuto in tutti questi anni di vita insieme.

Così ha scritto in quella lettera, riportando quel ‘sogno’ che ha rincorso con tutte le forze. L’attore aveva anche confessato di essere consapevole di non poter fermare la malattia di sua moglie ma di poterla rallentare: “Il mio desiderio più grande è quello di passare più tempo possibile insieme”, aveva detto. Oggi però Lucia ci ha detto addio, lasciando un grande vuoto nel cuore della sua famiglia.

Lino Banfi, è morta sua moglie Lucia: la donna era malata da tempo di Alzheimer

Da poche ore è venuta a mancare la moglie di Lino Banfi. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla figlia Rosanna che attraverso la pagine del suo canale instagram ha salutato sua mamma: “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon Viaggio”, ha scritto a corredo.

Nel post ha reso nota una foto di sua madre quando era giovane, in bianco e in nero, mentre seduta su una sedia di fianco ad un tavolo, mangia un gelato. Spicca fortemente il suo sorriso, sereno e pieno di vita. La figlia della donna aveva parlato più volte durante le trasmissioni in tv della malattia che aveva colpito sua mamma. In una vecchia intervista a Verissimo aveva raccontato alcuni dettagli delle loro giornate. Aveva raccontato che sua madre cercava costantemente suo padre, sentiva sempre il bisogno di averlo vicino: “Lo cerca sempre e questo viene sempre prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa”, aveva confidato.

Oltre a Rosanna, la coppia ha anche un altro figlio, Walter. La scomparsa è stata annunciata diverse ore fa, con un post sui social. Al momento, non è ancora giunta nessuna dichiarazione da parte di Banfi, chiuso nel dolore per aver perso la donna della sua vita.