Gf Vip, mai visto Signorini così: perde la pazienza e sbotta

Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta in diretta nel corso della puntata di lunedì 20 febbraio 2023: il conduttore perde la pazienza come mai prima.

Di situazioni complicate Alfonso Signorini ne ha dovute affrontare diverse nel corso di questa edizione del GF Vip. Ed è successo anche nella puntata di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, durante la quale è accaduto davvero di tutto.

La puntata si è aperta in modo anomalo, per via di quanto è successo in casa nel corso dell’ultimo weekend. Liti su liti, discussioni super accese, durante le quali sono volate parole durissime. A tal punto che la produzione ha deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti di tutti i concorrenti. Provvedimenti annunciati da Signorini, che non abbiamo mai visto così arrabbiato.

In diretta, il conduttore non ha risparmiato rimproveri durissimi nei confronti dei vipponi, che ha apertamente accusato di rappresentare un pessimo esempio per il pubblico italiano. Un discorso che non è passato inosservato, quello di Alfonso: ecco cosa è successo nel dettaglio.

GF Vip, Signorini contro i vipponi: “A volte cambio canale”

Il party di Carnevale nella casa del GF Vip 7 non è finito nel migliore dei modi. Proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, in casa, sono nate diverse liti. Prima Matteo Diamante e Luca Onestini, poi Oriana Marzoli e Martina Nasoni: nel corso delle discussioni sono volate offese gravissime, sulle quali la produzione non ha potuto chiudere un occhio.

Dopo aver analizzato le singole liti, mostrando le clip e parlandone con i diretti interessati, Alfonso Signorini ha sottolineato come il clima che si respira in casa da un po’ di tempo a questa parte sia tutt’altro che sereno. Complici le due fazioni venutesi a creare tra i concorrenti, la situazione è diventata ormai insostenibile e il conduttore non ha esitato a dire con estrema sincerità quello che pensa.

“Siete lì per divertirvi e divertire il pubblico ma io vi chiedo secondo voi il pubblico da casa si diverte a vedere ‘ste scene? Scusate, ma io cambio canale. Io vi confesso che alcune volte io cambio canale, non vado più sul 55 e cambio canale perché mi date fastidio. Non lo dovrei dire eppure lo dico. Siete veramente un pessimo esempio”.

Senza mezzi termini, il conduttore ha condannato i comportamenti dei vipponi, invitandoli a ritrovare il giusto spirito del reality. Ma non è tutto. Il Grande Fratello ha deciso di prendere un serio provvedimento, esteso a tutti i concorrenti della casa: il budget per la spesa settimanale (vino compreso) sarà dimezzato per ben due settimane. Un brutto colpo per i concorrenti, soprattutto per coloro che, a causa dei comportamenti di altre persone, sono stati puniti ingiustamente.