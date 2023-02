Lino Banfi e la moglie: la ‘fuitina’, il matrimonio, la malattia che voleva “arginare”

Lino Banfi e l’amore incondizionato per sua moglie Lucia: quel legame indissolubile costruito con presenza, promesse e sacrifici

“Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima“: aveva detto Lino Banfi a Verissimo qualche tempo fa. In queste ore la famiglia Banfi ha detto addio a Lucia Zagaria, moglie del celebre attore. L’Alzheimer, una malattia contro la quale ha lottato per anni, l’ha portata via lasciando un vuoto dentro.

Il loro è stato un amore che il tempo e la malattia non hanno logorato ma che al contrario, hanno rafforzato. Erano due ragazzini quando si sono dati la mano per proseguire insieme il loro percorso di vita, stretti l’una all’altro per formare un legame inesorabile.

E’ stato ai microfoni del Corriere della Sera che qualche tempo fa l’attore ha raccontato con commozione i momenti che hanno caratterizzato la loro bellissima storia d’amore. A partire dagli inizi in cui non tutto sembrava essere così semplice fino a parlare della malattia che oggi con grande dolore, gliel’ha portata via.

Lino Banfi e sua moglie Lucia: un amore durato una vita

Quanta vita trascorsa insieme. Più di 60 anni d’amore fatti di attimi e momenti che i due hanno vissuto mano nella mano. Nel bene e nel male, Lucia Zagaria è stata il vero amore di Lino Banfi. La sua ‘roccia’ come lo stesso attore ha voluto definirla. Giovanissimi quando tutto ha avuto inizio. Lei parrucchiera e lui un aspirante attore, come ha voluto ricordare Lino Banfi in un’intervista a 7 al Corriere della Sera: “Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo”.

Sempre al suo fianco Lucia, sempre dalla sua parte, anche quando la famiglia di lei si era opposta al matrimonio fra i due. E così, pur di diventare marito e moglie ed essere una sola cosa, dopo 10 anni di fidanzamento nel 1962 organizzarono la cosiddetta ‘fuitina‘. Senza un soldo in tasca ma col cuore pieno d’amore, i due decisero di sposarsi in segreto per sfidare quanti si dicevano contrari a quell’unione con la promessa di festeggiare un giorno attorniati dai loro cari: “Nel 2012 abbiamo celebrato le nozze d’oro, benedetti da Papa Ratzinger e circondati da amici celebri“.

Anni meravigliosi disturbati però dalla malattia che a poco a poco ha portato via Lucia Zagaria dalle sue braccia. A tal proposito l’attore aveva detto con commozione: “Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte e quando posso la faccio ridere“. L’attore aveva raccontato di non riuscire ad accettare la malattia di sua moglie. Tutto quello che avrebbe voluto era trascorrere una vita serena insieme a lei dopo anni di sacrifici.

“Un po’ di tempo fa mi ha chiesto ‘E se un giorno non ti dovessi più riconoscere?’ Gli ho risposto stringendola: ‘Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo”. Una ennesima dichiarazione d’amore in piena regola quella da parte dell’attore che giorno dopo giorno non ha fatto altro che rinnovare le sue promesse all’amore della sua vita.