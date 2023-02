Virginia Mihajlovic si sfoga: “Gli stupidi purtroppo esistono”

Virginia Mihajlovic si lascia andare ad uno sfogo le cui parole sono chiare e dirette, e quanto accaduto non le lascia altra possibilità.

Paura, sgomento e voglia di uscire fuori da un incubo, sono questi gli stati d’animo di chi perde una persona amata, figuriamoci il padre. Virginia Mihajlovic è una giovane donna con tanti sogni nel cassetto e una meravigliosa famiglia, ma non sempre è così facile gestire delle situazioni che a volte sono più grandi e difficili del previsto. La figlia di Sinisa Mihajlovic ha molto da dire, e non perde l’occasione per farlo.

Virginia Mihajlovic ha perso il padre Sinisa di recente, ed il dolore le ha rotto qualcosa dentro. Perdere un genitore è qualcosa difficile da accettare, specialmente se è volato in cielo dopo una malattia che gli ha procurato dolore ed infelicità. Nessuno vorrebbe dire addio ai propri cari, ma Virginia ha dovuto farlo. Essere forte è una prerogativa che le ha tramandato il padre, insieme a tanti altri valori degni del suo nome di campione sia nel campo di calcio che nella vita. Ad oggi però non ci sta più, risponde e si lascia andare ad uno sfogo per molti inaspettato, ma che fa trapelare una verità inedita.

Virginia Mihajlovic, lo sfogo senza filtri accende il web

Classe 1999, nata in una famiglia di campioni, la moglie di Sinisa, Arianna è stata una modella apprezzata che ha calpestato passerelle di un certo peso, e Virginia ha la stessa grinta dei genitori. La giovane mamma di Violante, la nipotina che ha reso Sinisa nonno per la prima volta, è una ragazza con una forza d’animo che non si lascia abbattere. Per il pubblico non è sconosciuta visto che ha partecipato a reality. Nel 2019 è approdata all’Isola dei Famosi insieme alla sorella Viktoria, ottenendo un certo successo.

L’evento che le ha stravolto un po’ il mondo di neo-mamma e di influencer, è la morte del padre. E’ in relazione a questo dramma che si sfoga senza filtri e censure.

Nel suo profilo Instagram ufficiale è solita a condividere tutto di sé stessa, perché crede nelle sue capacità, e ha sempre voluto mostrare il suo mondo. Peccato che molti haters non abbiano apprezzato questo suo stile di vita in seguito alla morte di Sinisa. C’è chi le fa pesare il fatto che si veste bene e va in giro con il sorriso dopo il lutto avvenuto il 16 dicembre, e chi persino si permettere di giudicare con commenti ben più pesanti. Così, non ci sta più e condivide un post in cui giustifica le sue azioni, ma soprattutto dà voce al suo pensiero.

Desidera utilizzare Instagram come un mezzo per distrarsi, anche se da un dolore del genere, non ci si libera mai. Anima e Cuore sono in frantumi, ma ha accanto una figlia ed un quasi marito che le fanno sempre tornare la gioia di vivere. Per cui decide di pensare a cose leggere, risponde così a chi la attacca:

<<Sappiate che le vostre critiche non mi toccheranno. Il vuoto immenso che provo c’è, vive in me, senza darmi attimi di pace, e non sarà un sorriso in una fotografia, o una foto postata qui, a definire il mio stato d’animo, che sia chiaro. Si piange, ma poi si è “obbligati” ad asciugarsi le lacrime, ed indossare un sorriso, perché ho una figlia che merita di avere una mamma, nonostante tutto, felice.>>

Quindi, ha deciso di rialzarsi a modo suo, soprattutto per regalare l’infanzia felice a sua figlia, proprio come hanno fatto i suoi genitori e gli ha insegnato Sinisa. Conclude ribadendo quanto sarà difficile, perché con la sofferenza che prova dentro dovrà farci i conti da sola.