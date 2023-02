L’amica geniale, dolce annuncio per l’attrice: i fan sono contentissimi per lei

L’amatissima attrice de L’amica Geniale ha lasciato un annuncio sui social che ha reso i suoi migliaia di fan contentissimi: cosa sta per accadere.

In queste ore ha riscosso grande successo l’annuncio pubblicato sui social dall’amatissima attrice de L’amica geniale. La serie ha avuto un grande riscontro da parte del pubblico ed è arrivata alla sua quarta stagione. Abbiamo seguito le vicende di Elena Greco detta Lenù e di Raffaella Cerullo, meglio nota come Lila.

Sono due ragazze degli anni cinquanta che vivono nel rione di Napoli, dove le difficoltà sono all’ordine del giorno. Il loro rapporto è stato al centro della trama, svolgendosi in ambienti spesso diversi e anche portando in scena classi sociali differenti. Nonostante questa distanza, il loro legame, tra alti e bassi, non si è mai staccato, districandosi tra le varie età della vita.

Le protagoniste sono state portate in scena da Gaia Girace e da Margherita Mazzucco, anche se, saprete bene che nella nuova stagione avremo il piacere di vedere nuove attrici. Entrambe sono giovanissime ma nonostante l’età hanno saputo trasportare i telespettatori nelle vicende raccontate, merito del grande talento che le ha sempre contraddistinte. E proprio una delle due protagoniste, che in queste ore, ha lasciato un annuncio sul suo canale instagram che ha reso contentissimi i fan.

E’ arrivato il dolce annuncio da parte dell’amata attrice de L’amica geniale: i fan non vedono l’ora

Dopo averla ammirata nella serie di Rai Uno L’amica Geniale, presto vedremo nuovamente l’attrice in un ruolo diverso da quello portato in scena in precedenza. Gaia Girace ha fatto sapere del nuovo progetto che la vede protagonista. Questa volta parte da Disney + con The Good Mothers.

La data di uscita ufficiale è il 5 aprile, come lei stessa ha fatto sapere sul canale instagram. In un post ha pubblicato il trailer della nuova serie lasciando i fan senza parole. La trama parla di tre donne, conosciute all’interno dei ricchi clan della ‘ndrangheta, che scelgono di collaborare con la giustizia. L’attrice de L’amica Geniale veste i panni di Denise Cosco ma avremo l’onore anche di ammirare il talento di Valentina Bellè che interpreta Giuseppina Pesce e di Barbara Chiachiarelli in veste di Anna Colace.

Naturalmente il cast è ricchissimo di attori e attrici di grande bravura. Si tratta di un progetto tanto atteso ed è stato già presentato alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Gaia, a quanto pare, è pronta a mostrarci ancora una volta le sue grandi doti di attrice, immergendosi in un personaggio che la allontana per un attimo da quello di Lila.