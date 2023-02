C’è posta per Te, quante puntate sono in tutto e quando andrà in onda l’ultima

Quando termina questa stagione di C’è Posta per Te? Il celebre programma di Maria De Filippi ha una scadenza precisa, ecco qual è. Mediaset ha finalmente preso una decisione

C’è Posta per Te è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset. Da quando è in onda, infatti, ha sempre collezionato ascolti record e non sembra avere alcuna flessione, escludendo qualche piccola eccezione. Ad esempio, la concomitanza con il Festival di Sanremo ha dimezzato gli ascolti ma il sabato successivo sono tornati subito ai numeri ai quali siamo abituati, per la gioia di Maria De Filippi e di tutti i fan del programma.

La conduttrice televisiva lombarda è alla guida di questo show serale dal 2000. Siamo ormai arrivati all’edizione numero 26 e la De Filippi non ha nessuna intenzione di smettere. Ogni settimana ci sono ospiti importanti e storie strappalacrime, a volte in grado di scatenare polemiche nel web a causa di avvenimenti abbastanza controversi. È proprio la varietà dei casi che i telespettatori vedono ogni settimana il segreto di questo programma, non sai mai cosa aspettarti.

La ricetta è talmente vincente che non è mai cambiata in tutti questi anni: viene recapitata la busta alla persona da convocare in studio, c’è la solita introduzione della De Filippi, poi quella di colui o colei che ha inviato il messaggio, una discussione, che a volte può risultare comica, altre volte tragica, altre volte ancora commovente, e infine la decisione finale, cioè quella di aprire o tenere chiusa la busta. Ma c’è una domanda alla quale molti non sanno rispondere: quando termina questa edizione di C’è Posta per Te? Oggi siamo finalmente in grado di fornirti una risposta precisa.

C’è Posta per Te 2023: quando termina lo show di Canale Cinque

L’edizione 2023 di C’è Posta per Te è iniziata il 7 gennaio di quest’anno, come sempre di sabato sera. Come da tradizione, il programma non si è fermato nemmeno quando è andato in onda il Festival di Sanremo. La finale della kermesse musicale più famosa del nostro paese ha fatto abbassare notevolmente lo share ma la messa in onda non è stata mai messa in discussione.

Per il 2023 sono previste dieci serate e l’ultima dovrebbe andare in onda sabato 11 marzo. Nonostante alcune voci su una possibile proroga del programma fino a fine aprile, al momento non c’è nulla di ufficiale e le date dovrebbero restare definitive. Dopo l’11 marzo, quindi, il programma andrà in ‘letargo’ e bisognerà aspettare il prossimo inverno per rivedere le storie strappalacrime proposte da Maria De Filippi ed il suo staff.

Ogni puntata inizia alle 21:25, anche se spesso i telespettatori lamentano un ritardo di qualche minuto. La durata della serata è di circa tre ore e mezza e la messa in onda termina intorno all’una di notte. Chi non riesce a guardare una puntata o non riesce a restare sveglio fino a tardi può andare su Mediaset Play e rivedere con calma le avventure degli ospiti della De Filippi.