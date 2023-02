Gf Vip, Spinalbese-Fiordelisi: la frase non passa inosservata

Gf Vip, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi: la frase non sfugge ai telespettatori, cosa è successo in casa.

Il clima è sempre più teso nella casa del GF Vip. Manca circa un mese e mezzo al termine di questa (lunghissima) edizione e tra i vipponi, ormai, non si nascondo più le antipatie. In casa esistono due gruppi ben distinti, delle vere e proprie fazioni, che entrano in conflitto tra loro sempre più spesso. E nello stesso gruppo, quello dei ‘Persiani’, ci sono loro, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Protagonisti assoluti del reality, i due hanno instaurato un bel rapporto sin dalle prime settimane, ma Antonella ha deciso man mano di allontanarsi dall’ex di Belen Rodriguez per via della gelosia di Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum non ha mai superato il ‘flirt’ tra la sua fidanzata e Spinalbese, avvenuto nei primi tempi, e, pertanto, non accetta la loro vicinanza. Che, però, negli ultimi giorni è tornata.

Complice l’ennesimo litigio con Edoardo, Antonella trascorre tutto il tempo in casa con i suoi amici ‘persiani’ e, di conseguenza, le capita di parlare sempre più spesso con Antonino. È proprio durante uno dei loro discorsi che non sono sfuggite delle parole molto importanti. Curiosi di scoprire cosa si sono detti? Vi sveliamo tutto!

Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, colpo di scena: cos’è successo al GF Vip

Donnalisi, rottura definitiva o ennesima separazione temporanea? La storia d’amore nata tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è una delle più turbolente di tutte le edizioni dello show. Tra i due c’è un forte sentimento ma le divergenze caratteriali e le incomprensioni distruggono sempre più spesso la loro serenità: al momento, i due vipponi non si parlano da giorni! Al contrario, Antonella parla sempre più spesso col ‘rivale’ di Edoardo, Antonino Spinalbese.

Antonella ha ribadito più volte di vedere Antonino come un semplice amico, nonostante lo scetticismo da parte del pubblico e della casa. Donnamaria non ha mai accettato che i due fossero vicini ma, negli ultimi giorni, la Fiordelisi sta trascorrendo sempre più tempo con il resto del gruppo, avendo nuovamente litigato col suo fidanzato. Cosa è successo tra lei e Antonino?

Niente che potrebbe far infuriare Edoardo. Anzi, nonostante abbia ammesso più volte di volere bene ad Antonella e l’abbia difesa in varie occasioni, Antonino non ha risparmiato delle critiche nei suoi confronti. Durante una chiacchierata in piscina, quando Antonella dichiara di non provocare nessuno da diversi mesi, Antonino replica: “Dai, Antonella! E io dove stavo?” Quando la Fiordelisi chiede all’amico: “Non mi hai trovato più calma rispetto all’inizio, non hai trovato un miglioramento da questo punto di vista?“, Spinalbese risponde: “Sì e te l’ho anche detto, anche grazie ad Edoardo”. Nonostante questo, ha avuto qualcosa da ridire.

“Comunque ti devi frenare, mi ricordo quando c’è stata la nomination di là, ti ha nominato una persona e hai detto una cosa a caso per attaccarla“, ha sottolineato Antonino, invitando l’amica a modificare alcuni atteggiamenti per evitare discussioni. L’influencer seguirà il suo consiglio? Staremo a vedere!