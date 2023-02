Michelle Hunziker, impossibile non piangere: lacrime in diretta

Michelle Hunziker coglie il pubblico di sorpresa, la reazione è inedita: le lacrime non erano previste! Ecco cos’è successo.

One woman to show è il marchio del nuovo programma, Michelle Impossibile con la conduzione di una donna senza avere al fianco un uomo, e l’artefice dell’impresa è proprio Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è amata dal pubblico, ed è proprio con questo nuovo format al ritmo di musica, che riesce ad intrattenere con genuinità il pubblico. L’accaduto dell’ultimo appuntamento però non passa inosservato, le lacrime la rendono un fiume in piena, e la verità è davvero toccante.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più seguite, non solo per quanto riguarda la sua bravura e professionalità. Spesso si è ritrovata al centro di rumors e notizie inerenti la sua vita privata. Come molti ormai sanno, la relazione con Tomaso Trussardi padre delle sue figlie Celeste e Sole, ed anche dell’omonima casa di moda, sembra ormai essere naufragata senza vedere una vera riappacificazione tra i due. Dopo oltre 10 anni d’amore, qualcosa si è incrinato. Infatti, quanto accaduto in diretta, è stata una sorpresa fuori programma. Qualcun altro che fa emozionare sul palco del proprio programma la Hunziker. La reazione è inedita, non erano previste lacrime, né altro.

Michelle Hunziker, succede tutto in diretta: non si trattiene

La storia di Michelle Hunziker è molto articolata, anche perché ricca di eventi piacevoli e spiacevoli. Molti non sanno che si batte per la piaga della violenza sulle donne con grande forza non solo perché sposa la causa, ma perché è stata una vittima di questo grande problema sociale. Così, le varie relazioni hanno finito per arricchire la sua pagina di gossip, ma lei è stata capace di trarre il meglio anche dalle situazioni peggiori.

L’avvenimento accade proprio in diretta, nel momento in cui si aprono le danze di Michelle Impossibile, le lacrime non possono non arrivare. Spontanea e trasparente la sua reazione, ecco cos’è accaduto.

Aurora è la primogenita della conduttrice, avuta con Eros Ramazzotti, primo grande amore di Michelle, ma di cui purtroppo si sono ormai perse le speranze. Non sembrano essere decisi a tornare insieme, ma c’è qualcosa che brilla nei loro occhi. Si chiama “Amore puro e genuino”. Infatti, la Hunziker ha saputo trarre il meglio da una relazione per quanto iconica, non destinata a durare, e lo si vede dall’esibizione sul palco.

Eros canta insieme alla figlia Aurora, la canzone che le aveva dedicato appena nata, appunto Aurora. Così, sul palco accade una magia che commuove tutti, e che non riesce a far trattenere la stessa Michelle. Padre e figlia si cambiano parole di orgoglio. La figlia ricorda quando gli ha confessato della gravidanza con una maglia con su scritto “Nonno loading”, ed Eros è svenuto sul letto per l’emozione. E lui le risponde così:

<<Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te.>>

Alla fine, Michelle si avvicina al duo, divenendo un trio ricco d’amore. Riuscire a riunire una famiglia non è facile, ma è la dimostrazione che l’amore vero supera tutto.