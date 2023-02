Ginevra Lamborghini, spiacevole episodio: ha raccontato tutto

Brutto episodio per Ginevra Lamborghini: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato tutto sui social; cosa è successo.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip, anche se in casa non ha vissuto per molto. Dopo la squalifica arrivata in seguito al ‘caso Bellavia’, Ginevra Lamborghini ha saputo farsi perdonare dal pubblico, tornando anche in casa in qualità di ospite per una settimana. Una grande gioia per i suoi fan, che non hanno mai smesso di sostenerla nel corso dei mesi. Nei giorni scorsi, però, per lei è arrivato un nuovo brutto colpo.

A raccontarlo è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Nel bel mezzo della Milano Fashion Week, Ginevra ha dovuto ritagliarsi un po’ di tempo per mettere al corrente il suo pubblico virtuale su quanto sta accadendo. “Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti a riguardo”, ha scritto la cantante in allegato al video condiviso nelle storie. Ecco cosa è accaduto e le parole di Ginevra nel dettaglio.

Ginevra Lamborghini, brutto episodio per l’ex gieffina: “Minacce di morte e offese”

Uno spiacevolissimo episodio, quello di cui è stata protagonista (suo malgrado) Ginevra Lamborghini. Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex concorrente del GF Vip ha raccontato cosa le è successo in seguito alla sue dichiarazioni recenti a Casa Chi. Dichiarazioni riguardanti proprio alcuni protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi, dichiarazioni su alcuni giocatori all’interno della casa, sui quali ho dato un mio parere, che può essere opinabile, potete essere d’accordo o non d’accordo e argomentarlo come volete… Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo”. Con queste parole, Ginevra ha spiegato la reazione sconsiderata di alcuni utenti alla sua intervista a Casa Chi.

“Io non mi permetto di giudicare la persona, non lo farò mai, ho espresso la mia opinione sul giocatore, non sono arrivata ad offendere in modo personale, dobbiamo un attimo tornare ai ranghi”, ha dichiarato Ginevra, riportando lo screen di una delle tante offese ricevute sui social. La Lamborghini ci ha tenuto a ricordare che il GF è un gioco e che alcune cose che si dicono e che si leggono sono inaccettabili.

Cosa ha dichiarato Ginevra a Casa Chi

Nel corso della sua intervista Ginevra ha detto la sua su diversi concorrenti, schierandosi apertamente con i “Persiani”, nel conflitto con gli “Spartani”, definendo questi ultimi “pecoroni e gregge”. In particolare, ha ammesso di non essere dalla parte di Luca Onestini: “Lo trovo aggressivo, spocchioso, si è posto con un po’ di superficialità nei miei confronti quando l’ho incontrato nella casa“. Anche per Edoardo Tavassi non ha avute belle parole: “È un boss non è un leader. È un finto simpatico, in realtà è un gran stratega. La prima cosa che mi ha chiesto quando sono entrata è stata “ma funziona la coppia tra me e Micol?” È molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo. Non ho parole per la cattiveria di tutto il gruppetto di Sparta”.