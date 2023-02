“Il senso della vita” secondo Paolo Bonolis: parole che lasciano senza fiato

Paolo Bonolis è un conduttore molto amato, ma anche lui ha delle sorprese inedite per i fan. L’ultima confessione è del tutto inaspettata.

Chi non segue i programmi di Paolo Bonolis non sa quello che si perde. Irriverente, originale, simpatico, perspicace, e con quel velo di sarcasmo tale da conquistare il pubblico ad ogni battuta. Senza dimenticare che al suo fianco c’è un prode Luca Laurenti! Coppia storica che ha sempre dimostrato grande sensibilità anche rispetto temi di un certo tipo. Infatti è proprio sul senso della vita che ci si interroga.

Non stiamo parlando del celebre format condotto da Paolo Bonolis e il suo amico-collega, perché la confessione è del tutto inedita. Per chi non si ricordasse è bene distinguere le faccende. Nel 2005 è andato in onda per circa 4 stagioni il programma Il senso della vita, ed è stato lì che il conduttore ha assunto toni più seri, con quella punta di leggerezza che ha sempre fatto sentire gli ospiti a loro agio. Ma oggi la confessione arriva dal diretto interessato in un momento del tutto inaspettato, perché si tratta di parole spontanee e non programmate. Anche il pubblico è rimasto senza parole.

Paolo Bonolis e la confessione senza filtri e censure

Per quanto concerne la carriera è chiaro che può davvero insegnare i trucchi del mestiere di un professionista a tanti giovani che desiderano intraprendere il percorso della conduzione. Ha praticamente presentato di tutto, dagli storici ed iconici programmi per bambini negli anni Ottanta e Novanta, basta citare 3,2,1… Contatto! e Bim Bum Bam, fino a Ciao Darwin, e ancora Avanti un Altro ai giorni nostri, senza dimenticare il programma dai toni più seriosi sopracitato. C’è una costante nella vita del conduttore.

Non si parla di Luca Laurenti, la coppia fissa è un Must della televisione italiana, ma di qualcos’altro. La confessione è stata fatta proprio a Zia Mara durante un’ospitata a Domenica In, ecco le parole del conduttore.

Paolo Bonolis ha una filosofia di vita, la quale incarna un po’ il senso che dà appunto alla vita. Da come mostra in tv sembra un uomo allegro e spontaneo, ma sotto sotto ha anche lui delle fragilità e difficoltà. Anche a livello familiare, ha tre figli con Sonia Bruganelli, e quando è nata Silvia ci sono stati dei problemi non indifferenti, ma lui ha trovato il senso in quello che ha confessato a Mara Venier.

<<Il senso della vita lo vedo nel sorriso. A me il sorriso piace, quando gli altri sorridono mi dà gioia, e quando poi sorridono a causa mia la gioia è doppia! Quindi, viva Dio!>>