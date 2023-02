Kate Middleton, la sua vita prima della Royal Family: sapete che lavoro faceva?

Sai qual era la vita di Kate Middleton prima di entrare a far parte della Royal Family? La risposta ti sorprenderà. Ecco tutti i segreti della Principessa del Galles

Con la morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton ha acquisito il titolo nobiliare di Principessa del Galles, appartenuto in passato a Lady Diana. La futura regina d’Inghilterra è uno dei personaggi più amati dal popolo britannico ed ha scavalcato da molto tempo negli indici di gradimento la sua acerrima nemica Meghan Markle. Le due donne, come confermato dalla stessa Duchessa di Sussex, all’inizio avevano un buon rapporto, poi è cambiato tutto.

Kate ha scelto di accettare gli oneri della vita reale per ottenere anche gli onori, Meghan ha deciso di ribellarsi, denunciando alcuni comportamenti scorretti nei suoi confronti. Kate è rimasta a vivere in Inghilterra accanto a suo marito ed un giorno sarà regina, Meghan ed Harry hanno rinunciato ai privilegi legati all’appartenenza alla Royal Family e adesso vivono negli Stati Uniti d’America.

Due vite completamente diverse che avrebbero potuto essere legate da un rapporto che, almeno all’inizio, sembrava importante. La stampa britannica ha più volte definito William, Kate, Meghan ed Harry i “fab four” della Royal Family. Poi qualcosa è andato storto, ma questa è un’altra storia. Sai cosa faceva Kate Middleton prima di entrare nella Royal Family? Il suo passato è particolarmente interessante e pieno di sorprese.

Kate Middleton: l’infanzia felice, il suo primo lavoro e poi l’incontro con William

Kate Middleton ha viaggiato molto da bambina. I suoi genitori erano dipendenti della British Airlines e hanno fatto base in Giordania per diversi anni. È proprio lì che Kate è diventata una giovane donna ed ha passato tanti anni della sua infanzia. Quando è cresciuta, la futura regina d’Inghilterra ha iniziato a lavorare per la Party Pieces, l’azienda gestita dalla sua famiglia.

Questa azienda ha avuto un successo enorme grazie al lavoro svolto dai genitori di Kate, i quali sono stati decisivi per la crescita del fatturato nel corso degli anni. La Middleton ha lavorato in maniera attiva nell’azienda quando frequentava il liceo e durante i primi anni dell’università, formandosi dal punto di vista professionale. È proprio all’università che ha conosciuto il Principe William, il suo futuro marito.

I due hanno frequentato la Saint Andrews, in Scozia, e si sono conosciuti ad una festa. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dai media britannici, Kate Middleton avrebbe scelto questo ateneo proprio per avere la possibilità di conoscere William. Nonostante alcuni tira e molla iniziali, che hanno addirittura portato ad una rottura del loro rapporto, i due si sono sposati alcuni anni dopo, esattamente il 29 aprile del 2011. È proprio in questa data che Kate Middleton ha acquisito il suo primo titolo nobiliare, Duchessa di Cambridge.